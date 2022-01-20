ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والباطن في الدوري السعودي 2022؟

يستقبل استاد الباطن مباراة هامة وقوية تجمع بين الباطن والهلال، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

الباطن هذا الموسم يمر بفترة صعبة، كان آخرها الخسارة من أبها في الجولة الماضية بهدف دون رد، ويطمح للخروج بنتيجة إيجابية أمام الموج الأزرق تساعده في مشواره للهروب من مناطق الهبوط.

على الجانب الآخر، الهلال بعد فترة من تذبذب النتائج، استعاد توازنه وانطلق قطار الموج الأزرق بثلاثة انتصارات على التوالي، وسيهدف لزيادتهم أمام الباطن للاقتراب أكثر من القمة.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

إذًا، كيف يمكنك متابعة المباراة عبر التلفزيون أو الإنترنت؟ جول يقدم لك كل ما تحتاج لمعرفته في هذا الصدد.



ما هو موعد مباراة الهلال والباطن؟

موعد مباراة الهلال والباطن هو الجمعة الموافق 21 يناير 2022، على استاد نادي الباطن.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت السعودية، الثانية والنصف بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والباطن؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الهلال والباطن كتابيًا عبر موقع جول، أو المشاهدة عبر الإنترنت عن طريق شاهد.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الباطن - الهلال الجمعة 21 يناير 2022،

15:30 السعودية، 14:30 مصر SSC ستاد نادي الباطن

كيف تتابع مباراة الهلال والباطن عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال والباطن في الدوري السعودي مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد، لكن عليك الاشتراك في شاهد VIP للمشاهدة بتقنية HD.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.