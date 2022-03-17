ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي 2021-22؟

يستضيف استاد الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض، مباراة الهلال والأهلي في قمة مباريات الجولة 25 لموسم 2021-22 من الدوري السعودي للمحترفين.

الهلال يدخل المباراة وعينه على حصد النقاط الثلاث من أجل استمرار نتائجه المميزة في الفترة الأخيرة، والتي توجها بالفوز في آخر خمس مباريات، ما جعل "الزعيم" يرفع رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني في جدول الترتيب.

أما الأهلي، الذي يعاني بشدة في الموسم الحالي من الدوري السعودي، فستكون نقاط المباراة محورية بالنسبة له من أجل التقدم أكثر في جدول الترتيب، ومحاولة الاقتراب من منتصف الجدول، حيث يحتل "الراقي" المركز العاشر برصيد 28 نقطة.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي في الجولة 25 من الدوري السعودي 2021-2022، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الهلال والأهلي؟

موعد مباراة الهلال والأهلي ضمن الجولة 25 من الدوري السعودي هو يوم الجمعة 18 مارس 2022.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC، وستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الهلال - الأهلي الجمعة 18 مارس 2022،

20:50 السعودية، 19:50 مصر SSC 1 فيصل بن فهد

كيف تتابع مباراة الهلال والأهلي عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال ضد الأهلي مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.