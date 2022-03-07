ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي 2021-22؟

يستضيف استاد الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض، مباراة الهلال والاتحاد المؤجلة من منافسات الجولة 12 لموسم 2021-22 من الدوري السعودي للمحترفين.

مباراة "كلاسيكو الكرة السعودية" قد تحسم بشكل كبير صورة الصراع على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، خاصة وأن الاتحاد يخطو بثبات نحو استعادة اللقب الغائب منذ سنوات.

الاتحاد فاز في مباراته الأخيرة بالدوري السعودي على ضمك بنتيجة 2-1، ليحافظ على الصدارة، ويرفع رصيده إلى 54 نقطة، بفارق 8 نقاط عن الشباب الوصيف.

أما الهلال، فقد حقق فوزًا عريضًا على جاره النصر في "ديربي الرياض" بنتيجة 4-0، ليواصل احتلال المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، متخلفًا بفارق أربع نقاط عن "العالمي"، وإن كان "الزعيم" لعب ثلاث مباريات أقل.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد المؤجلة من الجولة 12 من الدوري السعودي 2021-2022، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الهلال والاتحاد؟

موعد مباراة الهلال والاتحاد المؤجلة من الجولة 12 من الدوري السعودي هو يوم الثلاثاء 8 مارس 2022.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة إلا ربع بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC، وستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الهلال - الاتحاد الثلاثاء 8 مارس 2022،

20:45 السعودية، 19:45 مصر SSC 1 فيصل بن فهد

كيف تتابع مباراة الهلال والاتحاد عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال ضد الاتحاد مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.