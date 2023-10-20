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ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

أحمد مجدي
دوري روشن السعودي
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الأول بارك بجامعة الملك سعود
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Al Nassr vs AbhaGetty
دوري روشن السعوديالنصر v ضمكالنصرضمك

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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مباراة هامة تأتي لحساب الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2023-2024 تجمع بين النصر وضمك على ملعب الأول بارك.

النصر بعد سلسلة انتصارات متتالية، سقط في فخ التعادل أمام أبها في الجولة الماضية، وعطلت مسيرته نحو القمة وسيعمل على مصالحة جماهيره، والعودة إلى الانتصارات من جديد من بوابة ضمك والخروج بنقاط المباراة كاملة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك في الدوري السعودي 2023-2024 وكيف تشاهد عبر الإنترنت..

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة النصر وضمك على شاشتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم السبت 21 أكتوبر 2023 على ملعب الأول بارك، على أن تنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخالسبت 21 أكتوبر 2023
موعد المباراة18:00 مصر والسعودية
الملعبالأول بارك
القنوات الناقلةSSC Sports 1 HD

شاهد

كيف تشاهد مباراة النصر وضمك في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.

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