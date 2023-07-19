تحتوي هذه الصفحة على روابط تابعة. عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر وبنفيكا الودية في معسكر البرتغال 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

أحمد مجدي
Kalidou Koulibaly - Hilal 2023Al Hilal Twitter
مباريات ودية - أنديةالنصر vs بنفيكاالنصربنفيكا

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر وبنفيكا الودية في معسكر البرتغال 2023 التحضيري للموسم الجديد، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يواصل نادي النصر السعودي تحضيراته الجادة لموسم 2023-2024، حيث يخوض "العالمي" معسكرًا قويًا في البرتغال، قبل العودة إلى المملكة لخوض بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023.

النصر يواجه بنفيكا البرتغالي في تجربته الودية الرابعة في معسكر النمسا، بعدما حقق الفوز في التجربتين الأوليين على ألفيركا وفارينسي قبل الهزيمة من سيلتا فيجو بخماسية كاملة.

ويطمح "العالمي" إلى زيادة النسق والتفاهم بين نجومه خلال المواجهة الأقوى في معسكر البرتغال ومصالحة أنصاره بعد الهزيمة الثقيلة من النادي الجالتشي.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر وبنفيكا الودية في معسكر البرتغال 2023 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر وبنفيكا الودية في معسكر البرتغال 2023؟

حصلت شبكة SSC الرياضية السعودية على حقوق بث مباراة النصر وبنفيكا الودية في معسكر البرتغال 2023.
ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية وذلك يوم الخميس 20 يوليو 2023.

التاريخالخميس 20 يوليو 2023
موعد المباراة22:30 مصر والسعودية
الملعبألجارفي
القنوات الناقلةSSC

كيف تشاهد مباراة النصر وبنفيكا الودية في معسكر النمسا 2023؟

توجد طريقة واحدة لمشاهدة البث المباشر لمباراة النصر وبنفيكا الودية في معسكر النمسا 2023، وذلك عبر الحساب الرسمي لنادي النصر على تويتر والذي يمكن أن يذيع المباراة المقبلة للعالمي.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

24361 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 13139كريم بنزيما
  • 1564خاليدو كوليبالي
  • 2271روبرتو فيرمينو
  • 1278نجولو كانتي
  • 3024مارسيلو بروزوفيتش
  • 3085صفقة أخرى
24361 الأصوات