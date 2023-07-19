ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر وبنفيكا الودية في معسكر البرتغال 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر وبنفيكا الودية في معسكر البرتغال 2023 التحضيري للموسم الجديد، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يواصل نادي النصر السعودي تحضيراته الجادة لموسم 2023-2024، حيث يخوض "العالمي" معسكرًا قويًا في البرتغال، قبل العودة إلى المملكة لخوض بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023.

النصر يواجه بنفيكا البرتغالي في تجربته الودية الرابعة في معسكر النمسا، بعدما حقق الفوز في التجربتين الأوليين على ألفيركا وفارينسي قبل الهزيمة من سيلتا فيجو بخماسية كاملة.

ويطمح "العالمي" إلى زيادة النسق والتفاهم بين نجومه خلال المواجهة الأقوى في معسكر البرتغال ومصالحة أنصاره بعد الهزيمة الثقيلة من النادي الجالتشي.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر وبنفيكا الودية في معسكر البرتغال 2023 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر وبنفيكا الودية في معسكر البرتغال 2023؟

حصلت شبكة SSC الرياضية السعودية على حقوق بث مباراة النصر وبنفيكا الودية في معسكر البرتغال 2023.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية وذلك يوم الخميس 20 يوليو 2023.

التاريخ الخميس 20 يوليو 2023 موعد المباراة 22:30 مصر والسعودية الملعب ألجارفي القنوات الناقلة SSC

كيف تشاهد مباراة النصر وبنفيكا الودية في معسكر النمسا 2023؟

توجد طريقة واحدة لمشاهدة البث المباشر لمباراة النصر وبنفيكا الودية في معسكر النمسا 2023، وذلك عبر الحساب الرسمي لنادي النصر على تويتر والذي يمكن أن يذيع المباراة المقبلة للعالمي.