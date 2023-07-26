تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر وإنتر ميلانو الودية في معسكر اليابان 2023 التحضيري للموسم الجديد، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يواصل نادي النصر السعودي تحضيراته الجادة لموسم 2023-2024، حيث يخوض "العالمي" معسكرًا قويًا في اليابان، قبل العودة إلى المملكة لخوض بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023.

النصر يواجه إنتر ميلانو الإيطالي في تجربته الودية السادسة بشكل عام، بعد فترة قضاها في البرتغال قبل أن يكمل التحضيرات في اليابان.

ويطمح "العالمي" إلى زيادة النسق والتفاهم بين نجومه خلال المواجهة القوية في معسكر اليابان ويبني على التعادل الذي حققه مع باريس سان جيرمان.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر وإنتر الودية في معسكر اليابان 2023 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر وإنتر ميلانو الودية في معسكر اليابان 2023؟

حصلت شبكة SSC الرياضية السعودية على حقوق بث مباراة النصر وإنتر ميلانو الودية في معسكر البرتغال 2023.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الواحدة والثلث ظهرًابتوقيت مصر والسعودية وذلك يوم الخميس 27 يوليو 2023.

التاريخ الخميس 27 يوليو 2023 موعد المباراة 13:30 مصر والسعودية الملعب ناجاي القنوات الناقلة SSC

كيف تشاهد مباراة النصر وإنتر ميلانو الودية في معسكر اليابان 2023؟

توجد طريقة واحدة لمشاهدة البث المباشر لمباراة النصر وإنتر ميلانو الودية في معسكر النمسا 2023، وذلك عبر الحساب الرسمي لنادي النصر على تويتر والذي يمكن أن يذيع المباراة المقبلة للعالمي.