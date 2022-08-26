ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والوحدة في الدوري السعودي 2022-23؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والوحدة في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي 2022-2023، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب "مرسول بارك" في مدينة الرياض مباراة من العيار الثقيل يستضيف فيها نادي النصر نظيره الوحدة، في الجولة الأولى من منافسات موسم 2022-23 في الدوري السعودي للمحترفين.

النصر يدخل المباراة وهدفه تحقيق بداية قوية للموسم، من أجل المنافسة بقوة على لقب دوري روشن السعودي في الموسم الحالي، بعد أن غاب "العالمي" عن الألقاب خلال الفترة الماضية.

أما نادي الوحدة، فيأمل أن يتمكن من إحراج النصر على ملعبه، وتقديم أداء قوي يساعده على حصد نقاط المباراة الثلاث.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والوحدة في الجولة الأولى لمنافسات الدوري السعودي 2022-2023، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

Shahid

ما هو موعد مباراة النصر والوحدة؟

موعد مباراة النصر والوحدة في الجولة الأولى من منافسات موسم 2022-23 من الدوري السعودي للمحترفين هو يوم السبت 27 أغسطس 2022.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والوحدة؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب النصر - الوحدة السسبت 27 أغسطس 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC 1

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كيف تتابع مباراة النصر والوحدة عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة النصر والوحدة عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة المتابعة عبر الإنترنت النصر - الوحدة جول، شاهد VIP