ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء في الدوري السعودي 2021-22؟

يستضيف نادي النصر نادي الفيحاء على ملعبه مرسول بارك، في لقاء ضمن الجولة 25 من الدوري السعودي 2021-2022.

تعادل النصر في المباراة الأخيرة مع نادي الاتفاق بهدفين لمثلهما، وتراجع للمركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 45 نقطة، بعد فوز الاتحاد على الشباب والهلال على الرائد.

على الجانب الآخر، فاز نادي الفيحاء في المباراة السابقة على الباطن بهدفٍ دون رد، وابتعد عن مناطق الهبوط بـ30 نقطة في المركز الثامن.

لكن، ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء في الجولة 25 من الدوري السعودي؟ جول يقدم لك الإجابة.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة النصر والفيحاء؟

موعد مباراة النصر ضد الفيحاء هو الخميس الموافق 17 مارس 2022.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام 20:50 بتوقيت السعودية، 19:50 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

مباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب النصر - الفيحاء الخميس 17 مارس 2022،



20:50 السعودية، 19:50 مصر SSC مرسول بارك

كيف تتابع مباراة النصر والفيحاء عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة النصر والفيحاء مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد، لكن عليك الاشتراك في شاهد VIP للمشاهدة بتقنية HD.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.