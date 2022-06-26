ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح في الدوري السعودي 2021-22؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح التي تقام ضمن الجولة 30 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-2022، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يستضيف نادي النصر ضيفًا ثقيلاً وهو نادي الفتح، ضمن مباريات الجولة الـ 30 والأخيرة من الدوري السعودي 2021-2022.

نجح النصر في الفوز على الحزم في الجولة الـ 29، بأربعة أهداف مقابل هدف ليضمن رسميًا حصوله على المركز الثالث في الدوري هذا الموسم.

على الجانب الآخر، نادي الفتح بعد الخسارة من الهلال في الجولة الماضية، سيعمل على إنهاء موسمه بشكل جيد بالخروج بنتيجة إيجابية أمام النصر.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح في الجولة 30 من الدوري السعودي 2021-2022، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة النصر والفتح؟

موعد مباراة النصر القادمة ضد الفتح هو الإثنين 27 يونيو 2022 على ملعب مرسول بارك.

وتنطلق صافرة المباراة الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC، وستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب النصر- الفتح الإثنين 27 يونيو 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC مرسول بارك

كيف تتابع مباراة النصر والفتح عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة النصر ضد الفتح مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.