ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والطائي في الدوري السعودي 2022؟

يستضيف نادي النصر نادي الطائي في ستاد مرسول بارك، وذلك في الجولة 19 من الدوري السعودي 2021-22.

عاد النصر بقوة في الأسابيع الأخيرة بعد البداية السيئة للموسم، ونجح في الصعود للمركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة.

على الجانب الآخر، خرج نادي الطائي من مراكز الهبوط لكنه مازال قريبًا، حيث يقع في المركز 12 برصيد 19 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن التعاون الرابع عشر.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

إذًا، كيف يمكنك متابعة المباراة عبر التلفزيون أو الإنترنت؟ جول يقدم لك كل ما تحتاج لمعرفته في هذا الصدد.

ما هو موعد مباراة النصر والطائي؟

موعد مباراة النصر ضد الطائي هو يوم الأحد الموافق 6 فبراير 2022 على ملعب مدينة مرسول بارك.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية الساعة 18:20 بتوقيت مكة المكرمة، 17:20 بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والطائي؟

تذاع مباريات الدوري السعودي للمحترفين على قنوات SSC، والتي تتواجد أيضًا على شاهد بتقنيتي HD و SD.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب النصر - الطائي الأحد 6 فبراير 2022،

18:20 السعودية، 17:20 مصر SSC مرسول بارك

كيف تتابع مباراة النصر والطائي عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة النصر والطائي مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد، لكن عليك الاشتراك في شاهد VIP للمشاهدة بتقنية HD.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.