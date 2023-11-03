ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والخليج في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والخليج في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

SHAHID

تستمر منافسات دوري روشن السعودي 2023-2024 الذي تحفل بمستوى مختلف من الإثارة مع الصفقات الكبرى التي أبرمتها الأندية السعودية في الميركاتو الصيفي.

وفي سعي النصر لمواصلة مطاردة الهلال، سيواجه الخليج الطامح بدوره لتحسين مركزه في دوري روشن، وذلك لحساب الجولة الثانية عشرة من المسابقة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر والخليج في الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والخليج في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة النصر والخليج على شاشتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الجمعة 4 نوفمبر 2023 على ملعب الأول بارك، على أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساء بتوقيت مصر.

التاريخ الجمعة 4 نوفمبر 2023 موعد المباراة 21:00 السعودية، 20:00 مصر الملعب الأول بارك القنوات الناقلة SSC Sports 1 HD

SSC1 SD شاهد

كيف تشاهد مباراة النصر والخليج في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.

SHAHID