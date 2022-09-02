ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي 2022-23؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي 2022-2023، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يحل نادي النصر ضيفًا على نادي التعاون في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة بريدة في الجولة الثانية من الدوري السعودي 2022-2023.

فاز النصر في الجولة الأولى على الوحدة بهدفٍ دون رد، وسيسعى للحصول على نقاط المباراة القادمة كاملة لدخول المنافسة على اللقب مبكرًا.

التعاون كانت انطلاقته جيدة أيضًا، حيث حقق انتصار هام في الجولة السابقة على الفتح وهو ما يعطي مؤشر على قوة اللقاء.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون في الجولة الثانية من منافسات الدوري السعودي 2022-2023، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة النصر والتعاون؟

موعد مباراة النصر والتعاون، في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي 2022-23، هو السبت 3 سبتمبر 2022، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

Shahid

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب التعاون - النصر السبت 3 سبتمبر 2022،



19:00 السعودية، 18:00 مصر SSC

شاهد VIP مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة

كيف تتابع مباراة النصر والتعاون عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة النصر والتعاون عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة المتابعة عبر الإنترنت التعاون - النصر جول، شاهد VIP