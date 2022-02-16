ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والباطن في الدوري السعودي 2022؟

يستقبل الباطن بملعبه نظيره النصر، في مباراة تجمع بينهما لحساب الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وخسر النصر قمة الجولة الماضية أمام الاتحاد، ليتجمد رصيده عند 38 نقطة ويخسر مركز الوصافة لصالح الشباب.

الباطن يحتل المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة، ويبتعد فقط بنقطة عن مراكز الهبوط، لذلك فلا بديل عن الفوز للابتعاد عن هذا الصراع الضخم.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

إذًا، كيف يمكنك متابعة المباراة عبر التلفزيون أو الإنترنت؟ جول يقدم لك كل ما تحتاج لمعرفته في هذا الصدد.

ما هو موعد مباراة النصر والباطن؟

موعد مباراة النصر القادمة أمام الباطن هو الخميس الموافق 17 فبراير 2022.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام 15:45 بتوقيت السعودية، 14:45 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والباطن؟

تذاع مباريات الدوري السعودي للمحترفين على قنوات SSC، والتي تتواجد أيضًا على شاهد بتقنيتي HD و SD.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الباطن - النصر الخميس 17 فبراير 2022،

15:45 السعودية، 14:45 مصر SSC نادي الباطن

كيف تتابع مباراة النصر والباطن عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة النصر والباطن مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد، لكن عليك الاشتراك في شاهد VIP للمشاهدة بتقنية HD.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.