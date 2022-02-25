ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر وأبها في الدوري السعودي 2022؟

يستضيف مرسول بارك مواجهة تجمع بين النصر وأبها في لقاء الجولة الثانية والعشرين من الدوري السعودي.

النصر تمكن من الفوز على الباطن في آخر المباريات بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ليستمر في المركز الثاني خلف الاتحاد المتصدر وبفارق سبع نقاط مع أفضلية مباراة مؤجلة للعميد.

بينما يحتل أبها المركز السادس في سلم الترتيب برصيد 28 نقطة، وسيدخل اللقاء بعد خسارة من ضمك في الجولة الماضية، وسيطمح لمصالحة جماهيره بالخروج بنتيجة إيجابية أمام النصر.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

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ما هو موعد مباراة النصر وأبها؟

موعد مباراة النصر ضد أبها هو يوم السبت الموافق 26 فبراير 2022 على ملعب مرسول بارك.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية الساعة 18:25 بتوقيت مكة المكرمة، 17:25 بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر وأبها؟

تذاع مباريات الدوري السعودي للمحترفين على قنوات SSC، والتي تتواجد أيضًا على شاهد بتقنيتي HD و SD.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب النصر - أبها السبت 26 فبراير 2022،

18:25 السعودية، 17:25 مصر SSC مرسول بارك

كيف تتابع مباراة النصر وأبها عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة النصر وأبها مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد، لكن عليك الاشتراك في شاهد VIP للمشاهدة بتقنية HD.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.