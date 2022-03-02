ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الهلال في الدوري السعودي 2021-22؟

يستضيف ستاد مرسول بارك مباراة قوية تجمع بين الهلال والنصر في الجولة 23 من الدوري السعودي 2021-2022.

يحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 44 نقطة، أما الهلال فيحتل المركز الرابع برصيد 37 نقطة.

ستكون هذه النسخة الرابعة من ديربي الرياض هذا الموسم، وكانت الأولى في دوري أبطال آسيا وفاز بها الهلال، وذلك قبل أن يخسر من النصر في الدور الأول الدوري السعودي، ثم يعود للفوز في ربع نهائي كأس الملك.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الهلال في الجولة 23 من الدوري السعودي 2021-2022، وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة الهلال والنصر؟

موعد مباراة الهلال والنصر في الجولة 23 من الدوري السعودي هو يوم الخميس 3 مارس 2022.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر؟

تذاع مباريات كرة القدم السعودية في الموسم الحالي عبر قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب النصر - الهلال الخميس 3 مارس 2022،



21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC 1 مرسول بارك

كيف تتابع مباراة النصر والهلال عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة النصر والهلال مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.