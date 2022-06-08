ما هي القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وفنزويلا الودية؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وفنزويلا الودية في إطار استعداد الأخضر لكأس العالم 2022، وكيف تشاهد المباراة عبر الإنترنت؟

يواصل المنتخب السعودي تحضيراته لكأس العالم 2022، والذي تأهل له باستحقاق قبل الجولة الأخيرة من الدور الثالث في تصفيات آسيا في مجموعة ضمت اليابان وأستراليا.

سجل الأخضر بذلك مشاركته السادسة في المونديال في تاريخه، وقد كانت الأولى والأفضل في الولايات المتحدة 1994، عندما وصل الصقور لدور الستة عشر للمرة الأولى والأخيرة حتى الآن.

أوقعت قرعة كأس العالم 2022 المنتخب السعودي في مجموعة صعبة، يتواجد بها أحد المرشحين للعودة بالكأس منتخب الأرجنتين بقيادة ميسي، وبجانبه منتخبي المكسيك وبولندا.

وكان الأخضر السعودي قد خسر أول مباراة ودية استعدادًا للمونديال أمام كولومبيا بهدف نظيف.

وفي هذا التقرير، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفنزويلا الودية في إطار استعداد الأخضر لكأس العالم قطر 2022.

ما هو موعد مباراة المنتخب السعودي وفنزويلا؟

موعد مباراة المنتخب السعودي ضد فنزويلا هو الخميس 9 يونيو 2022، على استاد نويفا لا كوندومينا

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وفنزويلا؟

تذاع مباريات المنتخب السعودي الاستعدادية لكأس العالم 2022 على قنوات SSC، والتي تم إطلاقها مع بداية الموسم الجديد لإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات القارية.

وستذاع مباراة المنتخب السعودي وفنزويلا على القناة السابعة SSC7، كما يمكنك متابعتها عبر الإنترنت من خلال شاهد أو خدمة البث المباشر من جول.

كيف تشاهد مباراة المنتخب السعودي وفنزويلا عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة السعودية وفنزويلا الودية في استعداد الأخضر لكأس العالم 2022 على شاهد، كذلك يمكن متابعتها عن طريق البث المباشر الذي يقدمه جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب السعودية - فنزويلا الخميس 9 يونيو 2022،

20:00 السعودية، 19:00 مصر SSC نويفا لا كوندومينا

ما هو تردد قنوات SSC الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وفنزويلا؟

قناة SSC متاحة على القمر الصناعي عرب سات فقط عبر الترددات الآتية..