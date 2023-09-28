ما هي القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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تستمر منافسات دوري روشن السعودي 2023-2024 الذي تحفل بمستوى مختلف من الإثارة مع الصفقات الكبرى التي أبرمتها الأندية السعودية في الميركاتو الصيفي.

أحد فرسان الرهان هذا الموسم هو الاتحاد الذي عزز صفوفه بكتيبة من بين أفضل لاعبي العالم على رأسهم كريم بنزيما ونجولو كانتي وفابينيو ويطمح للحفاظ على لقبه.

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يواجه الفيحاء الذي يقدم مباريات كبيرة خاصة أمام الفرق الكبيرة في دوري روشن.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والاتحاد في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الفيحاء والاتحاد على شاشتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 على ملعب الملك فهد الدولي، على أن تنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخ الجمعة 29 سبتمبر 2023 موعد المباراة 18:00 مصر والسعودية الملعب الملك فهد الدولي القنوات الناقلة SSC EXTRA 1 HD

كيف تشاهد مباراة الفيحاء والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودب 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "Shahid VIP"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.

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