ما هي القنوات الناقلة لمباراة العدالة والاتحاد في الدوري السعودي 2022-23؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة العدالة والاتحاد في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي 2022-2023، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في مدينة الهفوف مباراة من العيار الثقيل، حين يحل نادي نادي الاتحاد ضيفًا على نظيره العدالة، في الجولة الأولى من منافسات موسم 2022-23 في الدوري السعودي للمحترفين.

الاتحاد يدخل المباراة وهدفه حصد أول ثلاث نقاط في الموسم، من أجل التأكيد على أنه سيكون منافسًا قويًا على لقب دوري روشن السعودي، وأنه لن يفرط في اللقب مثلما حدث في الموسم الماضي.

أما نادي العدالة، الصاعد حديثًا إلى الدوري السعودي للمحترفين، فيدخل المباراة وهدفه تحقيق المفاجأة، وأن يثبت أنه صعد إلى دوري الأضواء ليبقى هناك.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة العدالة والاتحاد في الجولة الأولى لمنافسات الدوري السعودي 2022-2023، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

Shahid

ما هو موعد مباراة العدالة والاتحاد؟

موعد مباراة الاتحاد والعدالة في الجولة الأولى من منافسات موسم 2022-23 من الدوري السعودي للمحترفين هو يوم الجمعة 26 أغسطس 2022.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية، السادسة إلا ربع بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة العدالة والاتحاد؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب العدالة - الاتحاد الجمعة 26 أغسطس 2022،

18:45 السعودية، 17:45 مصر SSC 1

شاهد VIP مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية

كيف تتابع مباراة العدالة والاتحاد عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة العدالة والاتحاد عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة المتابعة عبر الإنترنت العدالة - الاتحاد جول، شاهد VIP