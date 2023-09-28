ما هي القنوات الناقلة لمباراة الطائي والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الطائي والنصر في دوري روشن السعودي 2022-2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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تستمر منافسات دوري روشن السعودي 2023-2024 الذي تحفل بمستوى مختلف من الإثارة مع الصفقات الكبرى التي أبرمتها الأندية السعودية في الميركاتو الصيفي.

أحد فرسان الرهان هذا الموسم هو النصر الذي عزز صفوفه بكتيبة من بين أفضل لاعبي العالم بعد انتداب كريستيانو رونالدو وعلى رأسهم ساديو ماني ومارسيلو بروزوفيتش، ويواجه الطائي الذي يطمح لتحقيق نتائج أفضل في دوري روشن السعودي.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الطائي والنصر في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الطائي والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الطائي والنصر على شاشتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي، على أن تنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخ الجمعة 29 سبتمبر 2023 موعد المباراة 18:00 مصر والسعودية الملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي القنوات الناقلة SSC HD 1

كيف تشاهد مباراة الطائي والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "Shahid VIP"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.

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