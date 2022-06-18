تعرف على القنوات الناقلة لمباراة السعودية وأوزبكستان في نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يستضيف ستاد ميلي مباراة قوية تجمع بين المنتخب السعودي ومنتخب أوزبكستان في نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا.

صعد المنتخب الأوزبكي من على صدارة المجموعة الأولى على حساب تركمانستان وإيران وقطر، ثم أقصى العراق من ربع النهائي بركلات الترجيح، واليابان من الدور نصف النهائي.

أما المنتخب السعودي، فجاء على صدارة المجموعة الرابعة متفوقًا على اليابان والإمارات وطاجيكستان، وفاز على فيتنام في ربع النهائي، قبل تخطي أستراليا في نصف النهائي.

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ما هو موعد مباراة السعودية وأوزبكستان في كأس آسيا تحت 23 عامًا؟

وفي الأسطر التالية، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة السعودية وأوزبكستان في نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تقام مباراة السعودية وأوزبكستان في نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا يوم الأحد 19 يونيو 2022، على ملعب "ميلي ستاديوم" في مدينة طشقند.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثالثة عصرًا بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية وأوزبكستان في كأس آسيا تحت 23 عامًا؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة مباريات البطولات الآسيوية عبر قنواتها، وستتواجد مباراة السعودية وأوزبكستان على شاشتها.

ومن المنتظر أن تذاع مباراة نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا عبر قناة SSC 7، وذلك داخل المملكة فقط.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب أوزبكستان - السعودية الأحد 19 يونيو 2022،



18:00 السعودية، 17:00 م beIN Sports AFC HD, SSC 7 ستاد ميلي

كيف تتابع مباراة السعودية وأوزبكستان عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة السعودية وأوزبكستان في كأس آسيا تحت 23 عامًا على شاهد VIP، حيث تتواجد جميع قنوات SSC.