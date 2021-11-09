ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2022؟

يحل المنتخب السعودي ضيفًا على منتخب أستراليا في ستاد ويسترن سيدني، وذلك في الجولة الخامسة من الدور الثالث في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا.

منتخب السعودية هو الوحيد الذي لم يخسر في جولاته الأربع الأولى في مجموعته، حيث فاز على فيتنام وعمان واليابان والصين على التوالي، أما أستراليا فقد خسرت مباراة واحدة على يد الساموراي.

بذلك يحتل المنتخب السعودي صدارة جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، ويليه منتخب أستراليا بتسع نقام، ثم عمان واليابان بست نقاطٍ لكلٍ منهما، وتأتي بعدهما الصين بثلاث نقاط وتتذيل فيتنام المجموعة.

وفي هذا التقرير، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة السعودية وأستراليا في الجولة الخامسة للمرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

ما هو موعد مباراة السعودية وأستراليا؟

موعد مباراة المنتخب السعودي ضد أستراليا في تصفيات آسيا المؤهلة كأس العالم 2022 هو يوم الخميس 11 نوفمبر 2021.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة الساعة 12:10 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، 11:10 صباحًا بتوقيت القاهرة.

جدول مباريات وترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2022

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية وأستراليا؟

تذاع مباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022 على قنوات SSC، والتي تم إطلاقها مع بداية الموسم الجديد لإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات القارية.

وقد خصصت المجموعة الجديدة القناة السابعة SSC7 لنقل مباراة السعودية وأستراليا.

كيف تشاهد مباراة السعودية وأستراليا عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2022 على شاهد، كذلك يمكن متابعتها عن طريق البث المباشر الذي يقدمه جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب أستراليا - السعودية الخميس 11 نوفمبر 2021،

12:10 السعودية، 11:10 مصر SSC ويسترن سيدني

ما هو تردد قنوات SSC الناقلة لمباراة السعودية وأستراليا؟

قناة SSC متاحة على القمر الصناعي عرب سات فقط عبر الترددات الآتية..