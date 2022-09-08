ما هي القنوات الناقلة لمباراة الرائد والاتحاد في الدوري السعودي 2022-23؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الرائد والاتحاد في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي 2022-2023، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يحل نادي الاتحاد، ضيفًا ثقيلًا على فريق الرائد، ضمن مباريات الجولة الثالثة للفريقين، في دوري روشن السعودي 2022-23، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

الاتحاد سقط في فخ التعادل السلبي أمام الاتفاق، بعد فوز عريض على العدالة في الجولة الأولى، ويريد تصحيح الأوضاع سريعًا بالخروج بنقاط المباراة كاملة أمام الرائد لمواصلة المنافسة على صدارة الترتيب.

على الجانب الآخر، الرائد يدخل المباراة بعد فوز هام على الوحدة، ويريد استغلال عامل الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية أمام العميد.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الرائد والاتحاد في الجولة الثالثة من منافسات الدوري السعودي 2022-2023، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الرائد والاتحاد؟

موعد مباراة الرائد والاتحاد، في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي 2022-23، هو الجمعة 9 سبتمبر 2022، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الرائد والاتحاد؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

Shahid

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الرائد - الاتحاد الجمعة 9 سبتمبر 2022،



21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC

شاهد VIP مدينة الملك عبد الله الرياضية

كيف تتابع مباراة الرائد والاتحاد عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الرائد والاتحاد عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

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