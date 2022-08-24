ما هي القنوات الناقلة لمباراة الخليج والهلال في الدوري السعودي 2022-23؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الخليج والهلال في الجولة الأولى في دوري روشن السعودي 2022-2023، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام مباراة من العيار الثقيل يحل فيها نادي الهلال ضيفًا على نظيره الخليج، في الجولة الأولى من منافسات موسم 2022-23 في الدوري السعودي للمحترفين.

الهلال يدخل المباراة من أجل تحقيق بداية قوية للموسم، وإرسال إنذار شديد اللهجة إلى بقية فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بأنه لن يفرط في اللقب الذي حققه في آخر موسمين.

أما نادي الخليج، الوافد الجديد إلى الدوري السعودي المحترفين، فيأمل أن يتمكن من تحقيق المفاجأة وإحراج بطل المسابقة، وأن يبدأ موسمه بقوة هو الآخر.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الخليج والهلال في الجولة الأولى لمنافسات الدوري السعودي 2022-2023، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الخليج والهلال؟

موعد مباراة الهلال والخليج في الجولة الأولى من منافسات موسم 2022-23 من الدوري السعودي للمحترفين هو يوم الخميس 25 أغسطس 2022.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الخليج والهلال؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الخليج - الهلال الخميس 25 أغسطس 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC 1

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كيف تتابع مباراة الخليج والهلال عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الخليج والهلال عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.