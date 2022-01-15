ما هي القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا الاستوائية في كأس أمم إفريقيا 2021؟

يستقبل استاد جابوما، مباراة هامة تجمع بين الجزائر وغينيا الاستوائية، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية.

المنتخب الجزائري، سقط في فخ التعادل السلبي بالجولة الأولى أمام منتخب سيراليون، وسيعمل على تحقيق انتصاره الأول في بداية مشواره للحفاظ على لقبه والاقتراب من الوصول للدور القادم.

على الجانب الآخر، يطمح لاعبو منتخب غينيا الاستوائية، إلى الظهور بأفضل شكل ممكن، والخروج بنتيجة إيجابية أمام بطل النسخة الأخيرة من البطولة.

جدول مباريات ومجموعات كأس أمم إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية في كأس أمم إفريقيا 2021؟

موعد مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية هو الأحد 16 يناير 2022 يناير 2022، على ملعب جابوما.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر، التاسعة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا الاستوائية؟

تذاع مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية على قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لمنافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتذاع مباريات كأس أمم إفريقيا عبر قناة beIN SPORTS HD Max 1، وقناة beIN SPORTS HD Max 2.

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