ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأخدود والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأخدود والاتحاد في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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يستضيف استاد مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية مباراة الأخدود والاتحاد، والتي تقام ضمن منافسات الجولة السادسة لموسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي.

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الاتحاد يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب بينما لم ينهزم إلا من الهلال في الجولة الماضية في ماراثون مثير انتهى 4-3.

بينما تنفس الأخدود الصعداء بفوز أوصله للمركز 13 بهدف نظيف في الجولة الماضية.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأخدود والاتحاد في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأخدود والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الأخدود والاتحاد على شاشتها وبالتحديد عبر قناة SSC HD.

وتقام المباراة المرتقبة لجماهير "الراقي" يوم الخميس 14 سبتمبر 2023 على استاد مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، على أن تنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخ الخميس 14 سبتمبر 2023 موعد المباراة 18:00 مصر والسعودية الملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية القنوات الناقلة شاهد





كيف تشاهد مباراة الأخدود والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.

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