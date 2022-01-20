ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وضمك في الدوري السعودي 2022؟

يستقبل مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، مباراة هامة وقوية تجمع بين ضمك والأهلي، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

ضمك بدأ الموسم الحالي بشكل قوي للغاية، ولكنه تراجع وتذبذبت نتائجه مؤخرًا، ولكنه استفاق في الجولة الماضية وفاز على الطائي، وسيهدف لمواصلة الانتصارات أمام الراقي للاقتراب من المربع الذهبي.

على الجانب الآخر الأهلي يمر هذا الموسم بفترة عصيبة، فبعد مرور 17 جولة لم يحقق الراقي إلا 4 انتصارات فقط، ويتواجد في مكانة لا تليق باسم قلعة الكؤوس، وبالتدعيمات الجديدة سيهدف الفريق إلى تصحيح مساره وتحقيق الانتصار الثاني على التوالي لمصالحة جماهيره.

جدول مباريات الأهلي في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

إذًا، كيف يمكنك متابعة المباراة عبر التلفزيون أو الإنترنت؟ جول يقدم لك كل ما تحتاج لمعرفته في هذا الصدد.

ما هو موعد مباراة الأهلي ضد ضمك؟

موعد مباراة الأهلي وضمك في الجولة 18 من الدوري السعودي هو يوم الجمعة 21 يناير 2022.

وتنطلق صافرة البداية تمام 15:55 بتوقيت السعودية، 14:55 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وضمك؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC وشاهد مجانًا بتقنية SD، وللمشاهدة بتقنية HD عليك الاشتراك.

يمكنك أيضًا متابعة خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي وضمك من خلال موقع جول، والتي تنطلق قبل الصافرة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ضمك - الأهلي الجمعة 21 يناير 2022،

15:55 السعودية، 14:55 مصر SSC HD/SD 1 مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية

كيف تتابع مباراة الأهلي وضمك عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي وضمك في الدوري السعودي مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد، لكن عليك الاشتراك في شاهد VIP للمشاهدة بتقنية HD.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.