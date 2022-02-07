يحتضن استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبو ظبي مباراة الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2021، والتي تجمع بين الأهلي المصري وبالميراس البرازيلي.

الأهلي، الذي يخوض منافسات كأس العالم للأندية للمرة السابعة في تاريخه، وصل إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز على مونتيري المكسيكي بهدف دون رد في الدور ربع النهائي.

أما بالميراس، الذي يخوض مباراته الأولى في البطولة، يشارك للمرة الثانية على التوالي في كأس العالم للأندية، بعد أن حصل على المركز الرابع في النسخة الماضية، بعد خسارته أمام الأهلي.

لكن، ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية 2021؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هو موعد مباراة الأهلي وبالميراس؟

موعد مباراة الأهلي وبالميراس هو الثلاثاء 8 فبراير 2022، على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبو ظبي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس؟

أعلنت شركة الرياضية السعودية عن حصولها على حقوق بث بطولة كأس العالم للأندية 2021 بصورة حصرية عبر قنوات SSC.

كما يمكن متابعة مباريات كأس العالم للأندية 2021 عبر الإنترنت من خلال خدمة شاهد VIP.

المباراة الموعد القناة الناقلة الأهلي - بالميراس الثلاثاء 8 فبراير 2022،

20:30 الإمارات، 18:30 مصر، 19:30 السعودية SSC

AD Sports Extra

كيف تتابع مباراة الأهلي وبالميراس عبر الإنترنت؟

إن لم تستطع مشاهدة مباراة الأهلي وبالميراس عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول والتي تنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

كما تنقل قناة أبو ظبي إكسترا المباراة عبر تطبيق AD Sports.