ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقيصومة في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقيصومة التي تقام ضمن الجولة الأولى من دوري الدرجة الأولى السعودي، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يفتح ملعب الجوهرة المشعة أبوابه لاستضافة مباراة الأهلي الأولى في دوري الدرجة الأولى السعودي، والتي سيواجه خلالها نادي القيصومة.

هبط الراقي من الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي الذي عانى فيه كثيرًا، حيث اكتفى بالمركز 15 برصيد 32 نقطة، وكانت تكفيه نقطة واحدة للبقاء.

نادي القيصومة صعد حديثًا لدوري الدرجة الأولى، حيث احتل صدارة المجموعة الثانية في دوري الدرجة الثانية برصيد 54 نقطة، وتفوق على الترجي الذي خاض الملحق وفشل في الصعود.

جدول مباريات الأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقيصومة، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

ما هو موعد مباراة الأهلي القيصومة في دوري الدرجة الأولى السعودي؟

موعد مباراة الأهلي ضد القيصومة في الجولة الأولى من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي هو يوم الأربعاء 24 أغسطس 2022، على ملعب "الجوهرة المشعة".

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 8:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:50 بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقيصومة؟

ستنقل قناة السعودية الرياضية منافسات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي، وبالطبع ستقوم بنقل مباراة الأهلي والقيصومة على شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الأهلي - القيصومة الأربعاء 24 أغسطس 2022،



20:50 السعودية، 19:50 مصر KSA Sports 3 HD الجوهرة المشعة

كيف تتابع مباراة الأهلي والقيصومة عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ضد القيصومة مجانًا على الحساب الرسمي للقنوات الرياضية السعودية على يوتيوب وتويتر.