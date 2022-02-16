ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والفيحاء في الدوري السعودي 2022؟

يستضيف الأهلي السعودي نظيره نادي الفيحاء على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، وذلك في الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-2022.

الأهلي يدخل المباراة بعد فوز مثير وهام على الفتح في الجولة الماضية بهدف دون رد، ليصل إلى النقطة 24 في المركز التاسع، وسيعمل على مواصلة الانتصارات لتحسين وضعه في ترتيب الدوري.

على الجانب الآخر، الفيحاء تعادل في آخر مبارياته أمام الفيصلي سلبيًا ليصل إلى النقطة 26 في المركز السابع، وسيطمح للخروج بنتيجة إيجابية أمام الراقي تساعده في مشواره نحو المربع الذهبي.

جدول مباريات الأهلي في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

إذًا كيف يمكنك متابعة المباراة عبر التلفزيون والإنترنت؟ جول يرشدك إلى كل ما تريد معرفته..

ما هو موعد مباراة الأهلي والفيحاء؟

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الفيحاء هو الخميس 17 فبراير 2022 على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

وتنطلق صافرة المباراة الساعة السابعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والفيحاء؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC وشاهد مجانًا بتقنية SD، وللمشاهدة بتقنية HD عليك الاشتراك.

يمكنك أيضًا متابعة خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي والفيحاء من خلال موقع جول، والتي تنطلق قبل الصافرة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الأهلي - الفيحاء الخميس 17 فبراير 2022،

18:55 السعودية، 17:55 مصر SSC الأمير عبد الله الفيصل

كيف تتابع مباراة الأهلي والفيحاء عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي والفيحاء مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد، لكن عليك الاشتراك في شاهد VIP للمشاهدة بتقنية HD.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.