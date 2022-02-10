ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والفتح في الدوري السعودي 2022؟

يستضيف ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية مباراة قوية، تجمع بين الأهلي والفتح، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري السعودي للمحترفين.

الأهلي هذا الموسم يمر بموقف معقد للغاية، ويحتل مركز في ترتيب الدوري لا يليق باسم ولا مكانة الفريق، وسيعمل على تحسين مساره بداية من مباراة الفتح، بعد تعادله أمام التعاون في الجولة الماضية.

ويحتل الأهلي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة بعد مرور 19 جولة من المسابقة.

على الجانب الآخر فإن الفتح يدخل المباراة بعد الخسارة أمام الباطن بنتيجة 3-2 في الجولة الماضية، ويرغب بالتأكيد في حصد نقاط المباراة من أجل الهروب من مراكز الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

جدول مباريات الأهلي في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

إذًا كيف يمكنك متابعة المباراة عبر التلفزيون والإنترنت؟ جول يرشدك إلى كل ما تريد معرفته..

ما هو موعد مباراة الأهلي والفتح؟

موعد مباراة الأهلي والفتح في الجولة 20 من الدوري السعودي هو يوم الجمعة 11 فبراير 2022.

وتنطلق صافرة البداية تمام 18:10 بتوقيت السعودية، 17:10 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والفتح؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC وشاهد مجانًا بتقنية SD، وللمشاهدة بتقنية HD عليك الاشتراك.

يمكنك أيضًا متابعة خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي والفتح من خلال موقع جول، والتي تنطلق قبل الصافرة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الفتح - الأهلي الجمعة 11 فبراير 2022،

18:10 السعودية، 17:10 مصر SSC مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية

كيف تتابع مباراة الأهلي والفتح عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي والفتح مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد، لكن عليك الاشتراك في شاهد VIP للمشاهدة بتقنية HD.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.