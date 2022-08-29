ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والأخدود في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والأخدود التي تقام ضمن الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى السعودي، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يحل النادي الأهلي ضيفًا على نادي الأخدود على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، وذلك في الجولة الثانية من الدوري السعودي للدرجة الأولى 2022-2023.

واصل الأهلي الأداء المخيب الذي ظهر به الموسم الماضي، وتعادل بمباراته الأولى في الموسم الجديد مع القيصومة بهدفٍ لمثله.

أما الأخدود، فقد نجح في تحقيق انطلاقة قوية وفاز على القادسية بثلاثة أهدافٍ مقابل هدف.

جدول مباريات الأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

ما هو موعد مباراة الأخدود والأهلي في دوري الدرجة الأولى السعودي؟

موعد مباراة الأهلي ضد الأخدود في الجولة الثانية من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي هو يوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 8:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:40 بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأخدود والأهلي؟

ستنقل قناة السعودية الرياضية منافسات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي، وبالطبع ستقوم بنقل مباراة الأهلي والأخدود على شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الأخدود - الأهلي الثلاثاء 30 أغسطس 2022،



20:40 السعودية، 19:40 مصر KSA Sports HD مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية

كيف تتابع مباراة الأهلي والأخدود عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ضد الأخدود مجانًا على الحساب الرسمي للقنوات الرياضية السعودية على يوتيوب وتويتر.