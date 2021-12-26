ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الرائد في الدوري السعودي 2021-22؟

يحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة بريدة مباراة الأهلي ضد الرائد، والتي تقام ضمن منافسات الجولة 14 في موسم 2021-22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي يدخل المباراة بحثًا عن الصحوة وتحقيق النقاط الثلاث بعد هزيمتين متتاليتين أمام أبها والنصر، ويأمل أن يكون الفوز حليفه من أجل العودة من جديد إلى مراكز المقدمة.

ويحتل "الراقي" المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 15 نقطة، جمعها من ثلاثة انتصارات وستة تعادلات، فيما سقط في فخ الهزيمة أربع مرات، ويبتعد بفارق 11 نقطة عن الاتحاد متصدر الترتيب.

أما الرائد، صاحب الأرض، يدخل المباراة وعينه على التقدم أكثر في جدول ترتيب، وكما هو حال الأهلي فلم يفز في آخر مباراتين، حيث تعادل ضد النصر، وخسر من الشباب.

الرائد يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 18 نقطة، حصدها من خمسة انتصارات وثلاثة تعادلات، فيما خسر خمس مباريات.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الرائد في الجولة 14 من الدوري السعودي للمحترفين، وكيف تتابع اللقاء عبر الإنترنت؟

ما هو موعد مباراة الأهلي والرائد؟

موعد مباراة الأهلي والرائد في الجولة 14 من الدوري السعودي للمحترفين هو يوم الإثنين 27 ديسمبر 2021.

وتنطلق صافرة بداية المباراة تمام الساعة الـ2:20 بتوقيت مصر والـ3:20 بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرائد؟

تذاع مباريات كرة القدم السعودية في الموسم الحالي عبر قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الرائد - الأهلي الإثنين 27 ديسمبر 2021،

15:20 السعودية، 14:24 مصر SSC 5

كيف تتابع مباراة الأهلي والرائد عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي والرائد مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.