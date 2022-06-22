ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والاتحاد في الدوري السعودي 2021-22؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والاتفاق في الجولة 29 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-2022، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يحل الاتحاد ضيفًا على نظيره الاتفاق في ملعب الأمير محمد بن فهد، في المباراة التي تقام لحساب الجولة 29 من منافسات موسم 2021-22 من الدوري السعودي للمحترفين.

الاتحاد تراجع إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعدما خسر أمام الطائي في الجولة الماضية بهدف دون رد.

ويتساوى الاتحاد مع الهلال المتصدر برصيد 61 نقطة لكلٍ منهما، لكن "الزعيم" يتفوق بفارق المواجهات المباشرة قبل جولتين على نهاية الموسم.

أما الاتفاق، فيدخل المباراة وعينه على الابتعاد عن مراكز الهبوط إلى دوري الدرحة الأولى، خاصة بعد أن تعادل أمام الفيصلي بهدف لمثله في الجولة الماضية.

ويحتل الاتفاق المركز 12 في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن المركز 14 أول مراكز الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والاتفاق، في الجولة 19 من الدوري السعودي 2021-2022، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الاتفاق والاتحاد؟

موعد مباراة الاتحاد والاتفاق في الجولة 29 في الدوري السعودي هو يوم السبت 18 يونيو 2022، على ملعب الأمير محمد بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والاتحاد؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC، وستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الاتفاق - الاتحاد الخميس 23 يونيو 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC ستاد الأمير محمد بن فهد

كيف تتابع مباراة الاتفاق والاتحاد عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الاتفاق ضد الاتحاد مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.