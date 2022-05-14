ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال في الدوري السعودي 2021-22؟

يحتضن ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، قمة جديدة في الكرة السعودية وكلاسيكو يجمع بين الاتحاد والهلال، ضمن مباريات الجولة الـ 27 من الدوري السعودي للمحترفين.

الاتحاد يتصدر جدول الترتيب برصيد 61 نقطة ويبتعد عن الهلال صاحب المركز الثاني بفارق 6 نقاط وذلك بعد فوز الزعيم على الاتفاق في المباراة المؤجلة.

وبالنسبة للنمور، فإن الأربع مباريات المتبقية في الدوري السعودي بمثابة نهائيات لا تحتمل الخسارة لتحقيق اللقب، خاصة بعد التعادل الأخير أمام الفتح بأربعة أهداف لكل فريق.

أما الهلال يأتي في المركز الثاني برصيد 55 نقطة، وسيهدف للخروج بنقاط المباراة كاملة للحفاظ على حظوظه في تحقيق اللقب الغالي، وحاله لن يختلف كثيرًا عن العميد، فالموج الأزرق لا يريد التفريط في أي نقطة خلال مبارياته المتبقية في المسابقة.

جدير بالذكر أنّ مواجهة الدور الأول انتهت بانتصار الهلال بهدفين مقابل هدف.

وكان من المفترض إقامة المباراة يوم الأحد 15 مايو 2022، إلا أنها تأجلت بسبب تعليق النشاط الرياضي في السعودية، حدادًا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال، في قمة الجولة الـ 27 من الدوري السعودي 2021-2022، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الاتحاد والهلال؟

.موعد مباراة الاتحاد والهلال في الجولة 27 من الدوري السعودي هو يوم الإثنين 23 مايو 2022، على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 21:00بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC، وستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الاتحاد - الهلال الإثنين 23 مايو 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC 1 الجوهرة المشعة

كيف تتابع مباراة الاتحاد والهلال عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال ضد الاتحاد مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.