ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والطائي في الدوري السعودي 2021-22؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والطائي في قمة الجولة 28 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-2022، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يحل نادي الاتحاد ضيفًا على نادي الطائي في ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد في الجولة 28 من الدوري السعودي 2021-22.

خسر الاتحاد في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان من الهلال بثلاثة أهدافٍ مقابل هدف، ليتقلص الفارق بينهما إلى 3 نقاطٍ فقط وتشتعل المنافسة على اللقب في الأمتار الأخيرة.

المباراة هامة بالنسبة لنادي الطائي ويحتاج للخروج منها ولو بنقطة واحدة، حيث يحتل المركز 11 بـ31 نقطة، وتفصله نقطتين فقط عن الفيصلي المتواجد في المركز 14 أول مراكز الهبوط.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والطائي، في الجولة 28 من الدوري السعودي 2021-2022، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الاتحاد والطائي؟

موعد مباراة الاتحاد والطائي في الجولة 28 في الدوري السعودي هو يوم الأحد 29 مايو 2022.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والطائي؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC، وستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الاتحاد - الطائي الأحد 29 مايو 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC 1 ستاد الأمير عبد العزيز بن مساعد

كيف تتابع مباراة الاتحاد والطائي عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال ضد الطائي مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.