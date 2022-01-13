ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرائد في الدوري السعودي 2022؟

يحل الاتحاد ضيفًا على الرائد، في مباراة تبدو معقدة تقام لحساب الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الاتحاد لتحقيق الفوز على الرائد من أجل الاستمرار في صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولا بديل عن الثلاث نقاط لتحقيق هذه الغاية.

ويتصدر "النمور" جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 35 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة واحدة عن الشباب صاحب المركز الثاني، ولذلك فالفوز على الرائد ضروري في رحلة الاتحاد نحو حلم التتويج.

فيما يحتل الرائد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، ويسعى لتحقيق الفوز من أجل التقدم أكثر وأكثر في جدول الترتيب.

ونجح الرائد حتى الآن في حصد 24 نقطة بعد مرور 16 جولة من منافسات الدوري السعودي، وتفصله نقطتان فقط عن المركز الخامس الذي يحتله نادي الهلال.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

إذًا، كيف يمكنك متابعة المباراة عبر التلفزيون أو الإنترنت؟ جول يقدم لك كل ما تحتاج لمعرفته في هذا الصدد.

ما هو موعد مباراة الاتحاد والرائد؟

موعد مباراة الاتحاد والرائد هو الجمعة الموافق 14 يناير 2022، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 15:35 بتوقيت السعودية، 14:35 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرائد؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الاتحاد والرائد كتابيًا عبر موقع جول، أو المشاهدة عبر الإنترنت عن طريق شاهد.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الرائد - الاتحاد الجمعة 14 يناير 2022،

15:35 السعودية، 14:35 مصر SSC 1 HD/SD مدينة الملك عبد الله الرياضية

كيف تتابع مباراة الاتحاد والرائد عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد، لكن عليك الاشتراك في شاهد VIP للمشاهدة بتقنية HD.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.