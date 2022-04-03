ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الفيحاء في كأس الملك 2021-22؟

يستقبل نادي الفيحاء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية نظيره الاتحاد، في مباراة مرتقبة تجمع بينهما لحساب الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

الفيحاء تخطى عقبة أبها في دور الستة عشر برباعية نظيفة، قبل أن يفوز على الباطن في الدور ربع النهائي بنتيجة 2-1 ليحجز مقعده في المربع الذهبي.

أما الاتحاد، فقد بدأ كأس خادم الحرمين الشريفين بالفوز على الفتح في دور الستة عشر بنتيجة 3-2، ثم فاز على التعاون في ربع النهائي بنتيجة 2-1.

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وفي الأسطر التالية، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء ضد الاتحاد في الدور ربع النهائي من كأس الملك، وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

ما هو موعد مباراة الفيحاء والاتحاد؟

موعد مباراة الفيحاء والاتحاد هو الإثنين الموافق 4 أبريل 2022، بملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والاتحاد؟

تذاع مباريات كرة القدم السعودية في الموسم الحالي عبر قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الفيحاء - الاتحاد الإثنين 4 أبريل 2022،

22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC

كيف تتابع مباراة الفيحاء والاتحاد عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الفيحاء والاتحاد مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.