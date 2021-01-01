ما هي القنوات الناقلة للدوري الجزائري؟ وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لبطولة الدوري الجزائري 2020-21، وكيف يمكنك أن تتابع البطولة عبر شبكة الإنترنت..

يتسم الدوري الجزائري، بإثارته وتنافس كبير بين العديد من الفرق، ويحظى بمتابعة كبيرة، لوجود العديد من الفرق القوية، مثل وفاق سطيف وشبيبة القبائل، ومولودية الجزائر وغيرهم.

وبعيدًا عن إقامة المباريات حاليًا بدون حضور جماهيري بسبب فيروس كورونا، المتعة في الدوري الجزائري لا تقتصر على الفرق والمباريات فقط، بل الجمهور له سحر خاص في الجزائر، ويزيد من حماس المسابقة.

وبكل تأكيد تتوافر جميع الوسائل، التي توفر متعة كبيرة للمشاهد، ولكن كيف يمكن أن تتابع البطولة؟ هذا ما سنتعرف عليه معًا في هذا التقرير.

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ما هي القنوات الناقلة للدوري الجزائري؟

الدوري الجزائري، يتم نقله عبر أكثر من قناة، على الأقمار المختلفة، وهم القناة الجزائرية الثالثة، والقناة الأمازيغية الرابعة، Canal Algerie، بالإضافة إلى بعض المباريات على قناة الكأس القطرية.

البطولة القنوات الناقلة الدوري الجزائري الممتاز القناة الأمازيغية الرابعة - قنوات الكأس - القناة الجزائرية الثالثة - Canal Algerie

ما هو تردد القنوات الناقلة للدوري الجزائري؟

يمكن استقبال قناة الجزائر الثالثة الأرضية، على التردد التالي عبر النايل سات: 11680، معدل استقطاب: أفقي، معدل ترميز: 27500

وعلى قمر بدر، يمكن استقبالها عبر التردد التالي: 11785، معدل ترميز: 27500، معدل استقطاب: رأسي.

أما بالنسبة للقناة الأمازيغية الرابعة، فيمكن استقبالها، على نايل سات بالتردد التالي: 11680، معدل ترميز: 27500، معدل استقطاب: أفقي.

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وقناة Canal Algerie، يمكن استقبالها على قمر نايل سات، على تردد: 11680، معدل استقطاب: أفقي، معدل ترميز: 27500.

وعلى قمر بدر، يمكن استقبالها بتردد: 11597، معدل ترميز: 27500، معدل استقطاب: رأسي.

وبالنسبة لقناة الكأس، فيمكن استقبالها بتردد: 11919، معدل استقطاب: أفقي، معدل ترميز: 27500، على قمر نايل سات.

وعلى قمر بدر، يمكن استقبالها بتردد: 12245، معدل ترميز: 27500، معدل استقطاب: رأسي.

كيف تتابع الدوري الجزائري عبر الإنترنت؟

لا توجد أي منصة رسمية، تبث مباريات الدوري الجزائري على الإنترنت، ولكن موقع جول سيتيح لك متابعة أهم المباريات عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي الذي يقدمها لمتابعي النسخة العربية وجميع النسخ في جميع أرجاء العالم.