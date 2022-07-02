ما هي القنوات الناقلة للدوري الإيطالي 2022-23 وكيف تتابع المباريات عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة للدوري الإيطالي 2022-23 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكيف يمكنك أن تتابعه عبر الإنترنت من أي مكان في الوطن العربي؟

يحظى الدوري الإيطالي بشعبية واهتمام كبير من عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي، وينتظر عشاق السيري آ، بحماس وشغف انطلاق النسخة الجديدة من المسابقة، والتي يتوقع لها الكثير أن تكون مليئة بالقوة والإثارة، وصراع بين العديد من الفرق.

يوفنتوس تحت قيادة أليجري يريد استعادة لقبه المفضل الغائب عن خزائنه منذ موسمين، بينما سيعمل ميلان على الحفاظ على لقبه، ويريد إنتر مواصلة المنافسة على البطولة، وسيهدف روما مع جوزيه مورينيو على الدخول للمربع الذهبي والمنافسة على اللقب.

ويتطلع الجميع لمشاهدة مباريات الدوري الإيطالي، على شاشات التلفاز خاصة أنها في الموسم الماضي كانت تذاع على الإنترنت فقط، عبر الحساب الرسمي للدوري الإيطالي، على موقع يوتيوب.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على القنوات الناقلة للدوري الإيطالي موسم 2022-23، وكيف تتابعه عبر الإنترنت.

ما هي القنوات الناقلة للدوري الإيطالي 2022-23؟

نجحت شبكة قنوات أبو ظبي، بشكل رسمي في الحصول على حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط لمدة ثلاث سنوات، بعد منافسة قوية مع شبكة بي إن سبورت.

وأوضح لورينزو كاسيني رئيس رابطة الدوري الإيطالي، في مؤتمر صحفي أن 16 فريقًا من صوتوا لصالح شبكة أبو ظبي للحصول على إذاعة المباريات في الشرق الأوسط.

أصدقاء بقميص منتخب الأرجنتين 🇦🇷



منافسين محتملين في الدوري الإيطالي ⌛️ pic.twitter.com/APohNIhJMY — GOAL Arabia (@GoalAR) July 2, 2022

وبحسب ما ذكره كاسيني، فإن عرض أبو ظبي سيصل إلى 80 مليون يورو، خلال سنوات البث الثلاث، ومن الممكن أن يرتفع إلى 100 مليون يورو.

كيف تتابع مباريات الدوري الإيطالي 2022-23 عبر الإنترنت؟

لم يتم الكشف حتى الآن عن إذا كانت ستكون هناك وسيلة لمتابعة الدوري الإيطالي، عبر الإنتر كما حدث في الموسم الماضي أم لا.

ولكن تشير التقارير الصحفية إلى أن قناة أبو ظبي، قد تذيع بعض المباريات، عبر تطبيقها المتوفر على الهواتف الذكية، بالإضافة إلى إذاعة المباريات عبر تطبيق STARZPLAY.

ومع اقتراب انطلاق بطولة الدوري الإيطالي من الانطلاق، سيتم رفع الستار بكافة التفاصيل عن إذاعة المباريات أو بعضها عبر الإنترنت كما حدث في الموسم الماضي.

متي ينطلق الدوري الإيطالي 2022-23؟

من المنتظر أن يبدأ الدوري الإيطالي بمباراة قوية تجمع بين ميلان حامل اللقب، وأودينيزي في الثالث عشر من أغسطس المقبل.