ما هي القنوات الناقلة للدوري الإيطالي 2021-22 بعد خروجه من بي إن سبورتس؟

تعرف على القنوات الناقلة للدوري الإيطالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكيف يمكنك أن تتابعه عبر الإنترنت من أي مكان في الوطن العربي؟

ينتظر عشاق الدوري الإيطالي، بحماس وشغف انطلاق النسخة الجديدة من المسابقة، والتي يتوقع لها الكثير أن تكون مليئة بالقوة والإثارة، وصراع بين العديد من الفرق.

الموسم المقبل من السيري آ يتوقع له الجميع أن يشهد منافسة شرسة على اللقب، في ظل عودة أليجري لتدريب يوفنتوس، ورغبة إنتر في الحفاظ على لقبه، بينما يتولى جوزيه مورينيو القيادة الفنية لذئاب العاصمة روما، ويريد ميلان العودة للمنافسة والحصول على اللقب.

وكان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، قد رفع الستار عن مواعيد المسابقة، ومن المنتظر أن تكون الجولة الأولى يوم الأحد 22 أغسطس 2021، وتستمر المنافسة حتى الجولة الأخيرة في شهر مايو القادم.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على القنوات الناقلة للدوري الإيطالي موسم 2021-22، وكيف تتابعه عبر الإنترنت.

ما هي القنوات الناقلة للدوري الإيطالي 2021-22؟

كانت شبكة قنوات بي إن سبورتس، تمتلك حقوق بث الدوري الإيطالي عبر شاشتها، في السنوات الماضية وقد خصصت قناة لتكون الناقل الرسمي لمباريات السيري آ.

وانتهت حقوق بث بي إن سبورتس، لإذاعة البطولة الإيطالية بنهاية الموسم الماضي، ولم تجدد العقد حتى الآن، مما يثير التكهنات حول مستقبل إذاعة مباريات الكالتشيو على القنوات القطرية في الموسم المقبل.

ولم تتوصل أي شبكة قنوات في الشرق الأوسط حتى الآن، لاتفاق مع الاتحاد الإيطالي لبث المباريات بشكلٍ رسمي حتى الآن، لكن هناك من تحدث أن هناك مجموعة سعودية جديدة ستحصل على الحقوق.

هذه المجموعة هي قنوات SSC، والتي خرجت للنور في الأيام الأخيرة بالتعاون بين شركة الرياضة السعودية وMBC، وقد أشارت العديد من التقارير أنها على وشك الحصول على حقوق الدوري الإيطالي.

كيف تتابع الدوري الإيطالي 2021-22 عبر الإنترنت؟

يتيح لك موقع جول متابعة أهم المباريات في الدوري الإيطالي عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي الذي يقدمها لمتابعي النسخة العربية وجميع النسخ في جميع أرجاء العالم، والتي تنطلق قبل المباريات الهامة بنصف ساعة تقريبًا.