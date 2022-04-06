ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال آسيا 2022؟ وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

بعد إقامة المراحل التمهيدية خلال الفترة الماضية، تترقب الجماهير انطلاق دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا بداية من يوم الخميس 7 أبريل 2022، وذلك في نسخة استثنائية جديدة، تقام فيها كافة مباريات دور المجموعات في المملكة العربية السعودية.

بحسب قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، سيشارك 40 فريق في دوري أبطال آسيا 2022، وهي المرة الثانية التي يتم تنظيم البطولة بهذا العدد من الأندية، وكما انتهت النسخة الماضية بنظام البطولة المجمعة، ستبدأ النسخة الحالية من المسابقة الأهم في القارة الصفراء.

تشارك أندية لها باع في البطولة الآسيوية هذا العام، على غرار الهلال والشباب والتعاون من السعودية، والسد والدحيل من قطر، والعديد من الفرق التي تألقت في دوري أبطال آسيا من قبل.

جدول مباريات مجموعات دوري أبطال آسيا 2022

لكن، ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال آسيا 2022 وكيف تتابع مباريات فريقك المفضل في البطولة؟ جول ينقل لك الإجابة.

ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال آسيا 2022؟

من المقرر أن تتم إذاعة مباريات دوري أبطال آسيا 2022 عبر قنوات SSC للموسم الثاني على التوالي، بالإضافة إلى قنوات أبو ظبي الرياضية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، تُبث منافسات دوري أبطال آسيا عبر قنوات "بي إن سبورتس"، وذلك في 14 دولة.

كيف تشاهد دوري أبطال آسيا 2022 على الإنترنت؟

يمكن للجميع مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا عبر الإنترنت عن طريق شاهد VIP، والتي تقوم ببث المباريات بتقنية HD. كما يمكن متابعة المباراة عبر القناة الرسمية للاتحاد الآسيوي على يوتيوب.

ويمكن متابعة المباراة من خلال البث المباشر الذي يوفره موقع جول والذي ينطلق قبل المباراة بنصف ساعة.