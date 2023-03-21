ما هي القنوات الناقلة لتصفيات يورو 2024؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لتصفيات يورو 2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعود عجلة الكرة الأوروبية للدوران ولكن هذه المرة على صعيد المنتخبات وليس الأندية، من خلال افتتاح تصفيات يورو 2024 بين كبرى المنتخبات الأوروبية.

المنتخبات كلها تقف على أهبة الاستعداد من خلال الوجود في 10 مجموعات، كل مجموعة تشتمل على 5-6 فرق.

ويشارك 53 منتخبًا أوروبيًا في التصفيات، بعد استبعاد ألمانيا كونها المستضيف، وروسيا بسبب إيقافها من المشاركات الدولية بعد حربها على أوكرانيا.

وسيتم تقسيم الـ 53 منتخبًا على عشر مجموعات، ستتكون سبع مجموعات منهم من خمسة منتخبات، وهناك ثلاث مجموعات تضم ستة منتخبات.

فيما يشارك 23 منتخبًا في بطولة يورو 2024، بالإضافة إلى منتخب ألمانيا المستضيف، وسيتم تحديد المنتخبات المشاركة من خلال التصفيات.

المنتخبات الأوروبية الكبرى ستبدأ الماراثون الطويل للوصول إلى المعترك القاري الأهم على مستوى المنتخبات، كأس أوروبا.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباريات تصفيات يورو 2024 وكيف تشاهدونها عبر الإنترنت؟.

ما هو موعد مباريات تصفيات يورو 2024؟

يأتي جدول مباريات تصفيات يورو 2024 على النحو التالي عبر الجولات المختلفة:-

الجولة الأولى

المباراة الموعد النتيجة الملعب كازاخستان - سلوفينيا الخميس 23 مارس 2023،

17:00 مصر، 18:00 السعودية - أستانا أرينا الدنمارك - فنلندا الخميس 23 مارس 2023،

21:45 مصر، 22:45 السعودية - باركن ستاديون البوسنة والهرسك - آيسلندا الخميس 23 مارس 2023، 21:45 مصر، 22:45 السعودية - بيلينو بولي سان مارينو - آيرلندا الشمالية الخميس 23 مارس 2023، 21:45 مصر، 22:45 السعودية - سان مارينو ستاديوم مقدونيا الشمالية - مالطا الخميس 23 مارس 2023، 21:45 مصر، 22:45 السعودية - تودور برويسكي سلوفاكيا - لوكسمبورج الخميس 23 مارس 2023، 21:45 مصر، 22:45 السعودية - أنتونا مالاتينسكيو إيطاليا - إنجلترا الخميس 23 مارس 2023، 21:45 مصر، 22:45 السعودية - دييجو أرماندو مارادونا البرتغال - ليشتنشتاين الخميس 23 مارس 2023، 21:45 مصر، 22:45 السعودية - خوسيه الفالادي بلغاريا - الجبل الأسود الجمعة 24 مارس 2023،

19:00 مصر، 20:00 السعودية - لودوجوريتس أرينا فرنسا - هولندا الجمعة 24 مارس 2023،

21:45 مصر، 22:45 السعودية - ملعب فرنسا النمسا - أذربيجان الجمعة 24 مارس 2023، 21:45 مصر، 22:45 السعودية - والد ستوديوم باشينج التشيك - بولندا الجمعة 24 مارس 2023، 21:45 مصر، 22:45 السعودية - فورتونا أرينا مولدوفا - جزر فارو الجمعة 24 مارس 2023، 21:45 مصر، 22:45 السعودية - زيمبرو السويد - بلجيكا الجمعة 24 مارس 2023، 21:45 مصر، 22:45 السعودية - فريندز آرينا صربيا - ليتوانيا الجمعة 24 مارس 2023، 21:45 مصر، 22:45 السعودية - راجكو ميتيتش جبل طارق - اليونان الجمعة 24 مارس 2023، 21:45 مصر، 22:45 السعودية - ألجارفي اسكتلندا - قبرص السبت 25 مارس 2023،

16:00 مصر، 17:00 السعودية - هامبدن بارك إسرائيل - كوسوفو السبت 25 مارس 2023،

19:00 مصر، 20:00 السعودية - بلومفيلد روسيا البيضاء - سويسرا السبت 25 مارس 2023، 19:00 مصر، 20:00 السعودية - كارادجورده أرمينيا - تركيا السبت 25 مارس 2023، 19:00 مصر، 20:00 السعودية - ريبابليكان ستايديوم إسبانيا - النرويج السبت 25 مارس 2023،

21:45 مصر، 22:45 السعودية - لا روزاليدا كرواتيا - ويلز السبت 25 مارس 2023، 21:45 مصر، 22:45 السعودية - ستاديون بولود أندورا - رومانيا السبت 25 مارس 2023، 21:45 مصر، 22:45 السعودية - الملعب الوطني

الجولة الثانية

المباراة الموعد النتيجة الملعب كازاخستان - الدنمارك الأحد 26 مارس 2023،

15:00 مصر، 16:00 السعودية - أستانا أرينا سلوفينيا - سان مارينو الأحد 26 مارس 2023،

18:00 مصر، 19:00 السعودية - ستوزيك ستاديوم ليشتنشتاين - آيسلندا الأحد 26 مارس 2023،

18:00 مصر، 19:00 السعودية - رينبارك إنجلترا - أوكرانيا الأحد 26 مارس 2023،

18:00 مصر، 19:00 السعودية - ويمبلي مالطا - إيطاليا الأحد 26 مارس 2023،

20:45 مصر، 21:45 السعودية - ناشيونال ستاديوم لوكسمبورج - البرتغال الأحد 26 مارس 2023، 20:45 مصر، 21:45 السعودية - ستاد لوكسمبورج آيرلندا الشمالية - فنلندا الأحد 26 مارس 2023، 20:45 مصر، 21:45 السعودية - ويندسور بارك سلوفاكيا - البوسنة والهرسك الأحد 26 مارس 2023، 20:45 مصر، 21:45 السعودية - تيهيلن بول هولندا - جبل طارق الإثنين 27 مارس 2023،

20:45 مصر، 21:45 السعودية - ملعب فينورد النمسا - إستونيا الإثنين 27 مارس 2023، 20:45 مصر، 21:45 السعودية - والد ستوديوم باشينج مولدوفا - التشيك الإثنين 27 مارس 2023، 20:45 مصر، 21:45 السعودية - زيمبرو بولندا - ألبانيا الإثنين 27 مارس 2023، 20:45 مصر، 21:45 السعودية - الملعب الوطني السويد - أذربيجان الإثنين 27 مارس 2023، 20:45 مصر، 21:45 السعودية - فريندز آرينا المجر - بلغاريا الإثنين 27 مارس 2023، 20:45 مصر، 21:45 السعودية - بوشكاش آرينا آيرلندا - فرنسا الإثنين 27 مارس 2023، 20:45 مصر، 21:45 السعودية - أفيفا الجبل الأسود - صربيا الإثنين 27 مارس 2023، 20:45 مصر، 21:45 السعودية - بودجوريكا سيتي ستاديوم

ما هي القنوات الناقلة لتصفيات يورو 2024؟

تذاع مباريات التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024 في منطقة الشرق الأوسط عبر شبكة قنوات "beIN Sports" القطرية، وهي الناقل الحصري للتصفيات في المنطقة.

وإن لم تستطع متابعة المباريات عبر شاشة التلفاز، فسيقوم موقع جول بنقل أبرز المباريات عن طريق خدمة البث المباشر، والتي تنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

البطولة القنوات الناقلة تصفيات يورو 2024 beIN Sports

كيف تتابع تصفيات يورو 2024 عبر الإنترنت؟

يمكنكم متابعة المباريات الهامة في تصفيات يورو 2024 عبر خدمة البث المباشر التي يطلقها موقع "جول" قبل كل مباراة بنصف ساعة.