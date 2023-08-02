تعرف على الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 ومباريات تلك الفرق..

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تقترب الأمتار الأخيرة من منافسات كأس الملك سلمان والكل بدأ يعد تنازليًا لمعرفة من يكون المتوج بلقب تلك النسخة الاستثنائية.

مع اتضاح ملامح المجموعات شيئًا فشيئًا، تكشفت بعض المواجهات بينما تظل مواجهات أخرى أمام كل الاحتمالات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم الأندية المتأهلة إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023..

ما هي الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023؟

الاتحاد السعودي الشرطة العراقي السد القطري الهلال السعودي

جدول مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 - ربع النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب السد - الشرطة السبت 5 أغسطس 2023

18:00 مصر والسعودية SSC

شاهد الأمير سلطان بن عبد العزيز الاتحاد - الهلال السبت 5 أغسطس 2023

21:00 مصر والسعودية SSC

شاهد الملك فهد الدولي

ما هو نظام كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023؟

انطلقت بطولة كأس العرب للأندية 2023 "كأس الملك سلمان" بمشاركة 37 ناديًا من مختلف الدول العربية، حيث تنطلق التصفيات بإقامة دور تمهيدي، والذي يشارك فيه أبطال الدوري لموسم 2021-22 من دول جيبوتي، وجزر القمر، والصومال، واليمن.

ويعني ذلك أن هناك أربعة أندية ستتنافس فيما بينها من أجل الحصول على مقعد واحد للمشاركة في الدور الأول من البطولة، الذي تدخل فيه أندية تم اختيارها للمشاركة في البطولة من قبل اتحادات دولها، بشرط وحيد هو أن يكون النادي قد تواجد في المربع الذهبي في الدوري خلال موسم 2021-22، بالإضافة إلى خمسة أندية من اختيار الاتحاد العربي لكرة القدم.

وشارك 24 ناديًا في الدور الأول من البطولة، يتم تصفيتها إلى 12 ناديًا بعد مباراتي ذهاب وإياب، ثم تتنافس الأندية المتأهلة في الدور الثاني بنفس النظام، بشرط ألا يتواجه فريقان من دولة واحدة في هذا الدور، حتى تتأهل ستة أندية إلى الدور النهائي للبطولة.

ومع انتهاء التصفيات، بدأت نهائيات كأس العرب للأندية بنظام دورة مجمعة في المملكة العربية السعودية بمشاركة 16 ناديًا، تتكون من ستة أندية تأهلت عبر التصفيات، بالإضافة إلى أربعة أندية تأهلت مباشرة باختيار الاتحاد العربي لكرة القدم، وستة أندية تتأهل مباشرة من أعلى ستة دوريات تصنيف "فيفا" لشهر ديسمبر 2022.

الدور النهائي من كأس الملك سلمان 2023 يقام بنظام المجموعات، حيث قسمت الأندية على أربع مجموعات تلعب فيما بينها ثلاث جولات، ويتأهل منها متصدر ووصيف كل مجموعة إلى ربع النهائي، حيث تقام البطولة من هذه المرحلة بخروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

ما هي القنوات الناقلة لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023؟

من المقرر أن تذاع مباريات كأس الملك سلمان للأندية 2023 عبر قنوات SSC الرياضية، كما يمكن متابعتها عبر شاهد VIP.

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