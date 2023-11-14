ما هي الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تعرف على الفرق المتأهلة إلى دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا 2023-2024..

تستمر متابعة عشاق كرة القدم في الخليج العربي والقارة الآسيوية بكثير من الشغف للنسخة الاستثنائية من دوري أبطال آسيا، خصوصًا بعد الصفقات المدوية في الدوري السعودي.

وبات الكل يتطلع إلى الأدوار المتقدمة في البطولة، خصوصًا مع اقتراب بدء الدور الثاني من المسابقة، وحسم بعض الأندية التأهل إلى دور الـ 16.

في النسخة الماضية، نجح فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني، في تحقيق لقب النسخة السابقة من البطولة، على حساب الهلال السعودي، بعد الفوز على الموج الأزرق بهدفين لهدف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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ويتصدر الهلال، قائمة أكثر الفرق حصولًا على اللقب الغالي، برصيد 4 ألقاب، ثم يأتي خلفه فريقي أوراوا ريد دياموندز، وبوهانج ستيلرز، بثلاثة ألقاب لكل فريق.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد قرعة دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا 2023-2024، الطريق إلى النهائي والقنوات الناقلة.

جدول مباريات مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-2024

ما هي الفرق المتأهلة إلى دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

شارك في دور المجموعات من هذه النسخة 40 فريقاً تم توزيعهم على 10 مجموعات بواقع 5 مجموعات لمنطقة الغرب ومثلها لمنطقة الشرق، حيث يتأهل بطل كل مجموعة إلى دور الـ16 بالإضافة إلى أفضل ثلاثة أندية تحتل المركز الثاني في كل منطقة.

بالتالي لم يضمن إلى الآن إلا كل من العين الإماراتي والنصر السعودي الوصول رسميًا إلى دور الـ 16، في الجدول التالي سنحدث تباعًا الفرق المتأهلة إلى دور الـ 16 من البطولة.

المجموعة البطل الوصيف الأولى العين الإماراتي - الثانية - - الثالثة - - الرابعة - - الخامسة - - السادسة - - السابعة - - الثامنة - - التاسعة - العاشرة -

ما هو موعد دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2023-2024 والطريق إلى النهائي؟

يقام دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2023-2024 بين يومي 12 و14 فبراير 2024، وذلك فيما يتعلق بمباريات الذهاب.

أما مباريات العودة فتجرى بين يومي 19 و21 من الشهر ذاته، ويذكر أن نظام ثمن النهائي بات ذهابًا وإيابًا لأول مرة منذ نسخة فيروس كورونا.

الدور موعد الذهاب موعد الإياب ثمن النهائي (دور الـ 16) 12-14 فبراير 2024 19-21 فبراير 2024 ربع النهائي (دور الـ 8) 4-6 مارس 2023 11-13 مارس 2024 نصف النهائي (دور الـ 4) 16-17 أبريل 2024 23-24 أبريل 2024 النهائي 11 مايو 2024 18 مايو 2024

ما هو موعد قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2023 والطريق إلى النهائي؟

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إقامة قرعة دوري أبطال آسيا 2024، يوم الخميس 28 ديسمبر 2023، وذلك في مقر الاتحاد، بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

ومن المنتظر أن تنطلق مراسم القرعة في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا بتوقيت السعودية، الثانية عشر ظهرًا بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة ل قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2023؟

ستذاع قرعة دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر التلفاز من خلال مجموعة قنوات بي إن سبورتس، والتي ستخصص القناة الإخبارية كعادتها لهذا الغرض.

كما يمكنك مشاهدة القرعة عن طريق الحساب الرسمي للاتحاد الآسيوي على يوتيوب، وستتمكن أيضًا من متابعة البث المباشر لقرعة دوري أبطال آسيا عن طريق موقع جول.

