ما هي الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-22؟

تزداد الإثارة والحماس في دوري أبطال أوروبا، مع تقدمنا في الأدوار واقترابنا من الأمتار الأخيرة من المسابقة، ومع وصولنا إلى ربع نهائي المسابقة، سينتظر الجميع مباريات نارية بين الفرق.

وحتى الآن ضمنت أربعة فرق الوصول إلى ربع نهائي البطولة، وهم بايرن ميونخ، وليفربول، ومانشستر سيتي، وريال مدريد بعدما أقصى باريس سان جيرمان في مباراة لا تنسى.

وسنستعرض معكم في "جول" الأندية التي تأهلت إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-22.

ما هي الفرق المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-22؟

بصورة رسمية تأهلت الأندية الآتية لربع نهائي دوري أبطال أوروبا:

الفريق ليفربول بايرن ميونخ مانشستر سيتي ريال مدريد

ما هو موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-22؟

موعد قرعة الدور ربع ونصف النهائي لدوري أبطال أوروبا 2021-22 هو يوم الجمعة 18 مارس 2021، وستبدأ مجريات القرعة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.

ستقام قرعة دوري أبطال أوروبا في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون سويسرا.

ما هو نظام قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-22؟

بداية من هذا الدور لا توجد أي قواعد تمنع أي فريق من مواجهة الآخر، فجميع الاحتمالات مفتوحة ويمكن أن يتقابل فريقان من نفس البلد، على عكس الأدوار السابقة.

وستحدد القرعة مسارات الفرق الثمانية المشاركة من ربع النهائي وحتى النهائي، وسيتم على أساسها تحديد مباريات نصف النهائي، والتي سيتم إرجاء قرعة هذا الدور مع قرعة ربع النهائي في نفس اليوم.

ما هو موعد دور ربع ونصف النهائي لدوري أبطال أوروبا 2021-22؟

من المنتظر أن تكون مباريات الذهاب لدور ربع النهائي يومي 5 و6 أبريل، على أن تكون مباريات يومي 12 و13 من الشهر ذاته.

على أن يكون ذهاب نصف النهائي يومي 26 و27 من أبريل، والإياب يومي 3 و4 مايو.

وستكون المباراة النهائية يوم السبت 28 مايو، على ملعب دو فرانس، في العاصمة الفرنسية باريس.