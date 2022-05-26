ما هي الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا 2022-2023؟

تعرف على التصنيف المتوقع لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا في نسخة 2022-2023، موعد الأدوار التمهيدية والملحق والمجموعات وكل القرعات المرتبطة.

حجز نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني مقعدًا في التصنيف الأول للنسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد فوزه بلقب بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2021-22، لينضم إلى الأندية أبطال بطولات الدوري الأوروبية.

وبدأ الآن التفكير في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا، خاصة بعد أن تأكدت مشاركة العديد من أفضل الأندية في البطولة.

ويستعد الاتحاد الأوروبي لانطلاق الأدوار التمهيدية من دوري أبطال أوروبا بداية من يونيو المقبل، على أن تستمر التصفيات للتعرف على المتأهلين إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا حتى أغسطس 2022.

وتنتظر الجماهير التعرف على الـ32 فريقًا الذين سيتأهلون إلى دور المجموعات في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22، والقنوات الناقلة

والآن يبقى السؤال، ما هو تصنيف الفرق المتأهلة رسميًا إلى دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2022-23؟، وهذا ما سنعرفه معًا في التقرير التالي من موقع جول.

ما هو تصنيف الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2022؟

ضمنت أندية ريال مدريد بطل الدوري الإسباني، وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية الظهور في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، بعد احتلال أول أربعة مراكز في "لا ليجا".

أما من إنجلترا، فقد تأهل كل من مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي وتوتنهام.

ومن إيطاليا، حجز ميلان مقعده كبطل للمسابقة، ومع إنتر ونابولي ويوفنتوس.

فيما تأهلت خمسة أندية ألمانية إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، وهي آينتراخت فرانكفورت بطل الدوري الأوروبي، إلى جانب بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني، وبوروسيا دورتموند، ولايبزيج، وباير ليفركوزن.

ومن فرنسا، يعود باريس سان جيرمان إلى التصنيف الأول بعد الفوز بلقب الدوري الفرنسي، ومعه نادي مارسيليا.

من الدول الأخرى، تأهل سيلتك من اسكتلندا، وأياكس بطل الدوري الهولندي، وبورتو بطل الدوري البرتغالي، وشاختار من أوكرانيا.

هكذا، يكون تصنيف للفرق المتأهلة إلى دور المجموعات على النحو التالي..

التصنيف الأول التصنيف الثاني التصنيف الثالث التصنيف الرابع آينتراخت فرانكفورت تشيلسي بوروسيا دورتموند كلوب بروج مانشستر سيتي برشلونة سالزبورج سلتيك ريال مدريد يوفنتوس شاختار ميلان أتلتيكو مدريد إنتر بايرن ميونخ إشبيلية نابولي باريس سان جيرمان لايبزيج سبورتينج لشبونة بورتو توتنهام باير ليفركوزن ليفربول أو أياكس ليفربول أو أياكس مارسيليا مارسيليا

ما هو موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2022-23؟

تقام مباريات الدور التمهيدي في دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-23 يومي 21 و25 يونيو 2022، ثم يقام الدور المؤهل الأول في منتصف يوليو، والثاني في أواخر الشهر نفسه، على أن يقام الدور المؤهل الثالث في أوائل أغسطس 2022.

أما الملحق المؤهل إلى دور المجموعات بعد كل هذه المراحل سيكون بين يومي 16 و24 أغسطس 2022، حيث تقام جولة الذهاب يومي 16 و17 أغسطس، على أن تقام جولة الإياب يومي 23 و24 أغسطس 2022.

ومن المقرر أن تقام قرعة الدور التمهيدي من دوري أبطال أوروبا يوم 7 يونيو، على أن تقام قرعة الدور المؤهل الأول في 14 يونيو والثاني في 15 يونيو، على أن تقام قرعة الدور المؤهل الثالث يوم 18 يوليو 2022.

قرعة الملحق المؤهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا ستقام يوم 1 أغسطس 2022، على أن تقام قرعة دور المجموعات يوم 25 أغسطس 2022.