ما هي الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا 2022-2023؟

أحمد الغنامأحمد الغنام
The Champions League Trophy stands on display during the UEFA Champions League football group stage Getty Images
دوري أبطال أوروباقراءات طويلة

تعرف على التصنيف المتوقع لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا في نسخة 2022-2023، موعد الأدوار التمهيدية والملحق والمجموعات وكل القرعات المرتبطة.

حجز نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني مقعدًا في التصنيف الأول للنسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد فوزه بلقب بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2021-22، لينضم إلى الأندية أبطال بطولات الدوري الأوروبية.

وبدأ الآن التفكير في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا، خاصة بعد أن تأكدت مشاركة العديد من أفضل الأندية في البطولة.

ويستعد الاتحاد الأوروبي لانطلاق الأدوار التمهيدية من دوري أبطال أوروبا بداية من يونيو المقبل، على أن تستمر التصفيات للتعرف على المتأهلين إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا حتى أغسطس 2022.

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وتنتظر الجماهير التعرف على الـ32 فريقًا الذين سيتأهلون إلى دور المجموعات في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22، والقنوات الناقلة

والآن يبقى السؤال، ما هو تصنيف الفرق المتأهلة رسميًا إلى دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2022-23؟، وهذا ما سنعرفه معًا في التقرير التالي من موقع جول.

ما هو تصنيف الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2022؟

ضمنت أندية ريال مدريد بطل الدوري الإسباني، وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية الظهور في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، بعد احتلال أول أربعة مراكز في "لا ليجا".

أما من إنجلترا، فقد تأهل كل من مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي وتوتنهام.

ومن إيطاليا، حجز ميلان مقعده كبطل للمسابقة، ومع إنتر ونابولي ويوفنتوس.

فيما تأهلت خمسة أندية ألمانية إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، وهي آينتراخت فرانكفورت بطل الدوري الأوروبي، إلى جانب بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني، وبوروسيا دورتموند، ولايبزيج، وباير ليفركوزن.

ومن فرنسا، يعود باريس سان جيرمان إلى التصنيف الأول بعد الفوز بلقب الدوري الفرنسي، ومعه نادي مارسيليا.

من الدول الأخرى، تأهل سيلتك من اسكتلندا، وأياكس بطل الدوري الهولندي، وبورتو بطل الدوري البرتغالي، وشاختار من أوكرانيا.

هكذا، يكون تصنيف للفرق المتأهلة إلى دور المجموعات على النحو التالي..

التصنيف الأول

التصنيف الثاني

التصنيف الثالث

التصنيف الرابع

آينتراخت فرانكفورت

تشيلسي

بوروسيا دورتموند

كلوب بروج

مانشستر سيتي

برشلونة

سالزبورج

سلتيك

ريال مدريد

يوفنتوس

شاختار

ميلان

أتلتيكو مدريد

إنتر

بايرن ميونخ

إشبيلية

نابولي

باريس سان جيرمان

لايبزيج

سبورتينج لشبونة

بورتو

توتنهام

باير ليفركوزن

ليفربول أو أياكس

ليفربول أو أياكس

مارسيليا

مارسيليا

ما هو موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2022-23؟

تقام مباريات الدور التمهيدي في دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-23 يومي 21 و25 يونيو 2022، ثم يقام الدور المؤهل الأول في منتصف يوليو، والثاني في أواخر الشهر نفسه، على أن يقام الدور المؤهل الثالث في أوائل أغسطس 2022.

أما الملحق المؤهل إلى دور المجموعات بعد كل هذه المراحل سيكون بين يومي 16 و24 أغسطس 2022، حيث تقام جولة الذهاب يومي 16 و17 أغسطس، على أن تقام جولة الإياب يومي 23 و24 أغسطس 2022.

ومن المقرر أن تقام قرعة الدور التمهيدي من دوري أبطال أوروبا يوم 7 يونيو، على أن تقام قرعة الدور المؤهل الأول في 14 يونيو والثاني في 15 يونيو، على أن تقام قرعة الدور المؤهل الثالث يوم 18 يوليو 2022.

قرعة الملحق المؤهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا ستقام يوم 1 أغسطس 2022، على أن تقام قرعة دور المجموعات يوم 25 أغسطس 2022.

الدور

موعد القرعة

موعد مباراة الذهاب

موعد مباراة الإياب

الدور التمهيدي

7 يونيو 2022

21 يونيو 2022

24 يونيو 2022

الدور المؤهل الأول

14 يونيو 2022

5 - 6 يوليو 2022

12 - 13 يوليو 2022

الدور المؤهل الثاني

15 يونيو 2022

19 - 20 يوليو 2022

26 - 27 يوليو 2022

الدور المؤهل الثالث

18 يوليو 2022

2 - 3 أغسطس 2022

9 أغسطس 2022

الملحق المؤهل إلى دور المجموعات

1 أغسطس 2022

16 - 17 أغسطس 2022

23 - 24 أغسطس 2022

دور المجموعات

25 أغسطس 2022

دور الستة عشر

7 نوفمبر 2022

14–15 و21–22 فبراير 2023

7–8 و14–15 مارس 2023

ربع النهائي

17 مارس 2023

11–12 أبريل 2023

18–19 أبريل 2023

نصف النهائي

17 مارس 2023

9–10 مايو 2023

ذ16–17 مايو 2023

النهائي

17 مارس 2023

10 يونيو 2023