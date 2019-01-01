العقوبة المحتملة على برشلونة وجريزمان بعد شكوى أتلتيكو مدريد؟

تعرف على تفاصيل العقوبة على برشلونة وجريزمان حال ثبت ارتكاب مخالفات في الصفقة

يواجه نادي برشلونة خطوة التعرض لعقوبة حال ثبت ارتكاب مخالفة فيما يتعلق بقضية التعاقد مع أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد ودفع قيمة الشرط الجزائي.

الروخي بلانكوس اعترض على صفقة جريزمان باعتبار الشرط الجزائي كان 200 مليون يورو وقت التفاوض وليس 120 مليون يورو.

أتلتيكو مدريد قدّم شكوى رسمية للاتحاد الإسباني لكرة القدم مطالبًا بمبلغ 80 مليون يورو متبقية من قيمة فسخ العقد لجريزمان.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن الشكوى قد تستمر بين 40 أو 50 يومًا لصدور أول قرار بشأنها، كما أنّ الروخي بلانكوس يستند على المادة 143 من لوائح الاتحاد في شكواه.

وبحسب الصحيفة، فإن هناك سيناريوهين محتملين للأمر، الأول هو الاعتماد على المادة 88 من قانون العقوبات ومعاقبة برشلونة بدفع غرامة تتراوح بين 602 إلى 3006 يورو بجانب أحد هذه العقوبات: إيقاف اللاعب لفترة تتراوح بين شهر إلى عامين أو على الأقل 4 مباريات لكونه وقّع مع فريقين في وقت واحد أو خصم نقاط من برشلونة تتراوح بين 3 نقاط إلى 9 نقاط.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ هناك احتمال أن تتبع اللجنة المادة 126 من القانون وتقرر إيقاف اللاعب لمباراتين فقط وغرامة 602 يورو، وهذا في حال ثبت بالفعل اتفاقه مع برشلونة منذ مارس.

وأكدت الصحيفة أنّ المؤشرات الأولية تؤكد أنّ أقصى عقوبة قد يحصل عليها برشلونة هي الغرامة المالية ومن الصعب إيقاف اللاعب خاصة وأنّه لا يوجد دليل دامغ على توقيعه بالفعل لعقود في مارس وأن الاتحاد يحتاج إلى صورة من هذه العقود على الأقل لمعاقبة جريزمان والنادي الكتالوني.