ما هي العقوبات الموقعة على روسيا بعد الاعتداء على أوكرانيا؟

شهدت الأيام الماضية صراعًا عسكريًا كبيرًا بين روسيا وأوكرانيا، تسبب في تغيير الكثير من الأمور بالنسبة للبلدين، على كافة الأصعدة.

وبكل تأكيد الرياضة واحد من تلك الأصعدة، خاصة في ظل مشاركة الفرق الروسية، ومنتخب روسيا في الكثير من المحافل العالمية، وسط رفض الكثير من المنتخب مواجهة الدب الروسي بسبب الأحداث الأخيرة.

وقررت الاتحادات الرياضية المختلفة، توقيع عقوبات كبيرة على روسيا بسبب التدخل العسكري ضد أوكرانيا في الفترة الماضية.

وفي التقرير التالي من موقع، سنتعرف معًا على العقوبات الموقعة على روسيا بعد الاعتداء على أوكرانيا، وموقف الفرق الروسية من المشاركة في البطولات المختلفة.

ما هي عقوبة فيفا على منتخب روسيا في كأس العالم؟

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بيانًا يوم 27 فبراير، جاء فيه عدة قرارات، من بينها عدم إقامة أي مسابقة دولية لكرة القدم على الأراضي الروسية، وتكون مباريات روسيا بأرضها سوف تقام على ملعب محايد ومن دون حضور جماهيري.

ومن جانبها تمسكت العديد من المنتخبات وعلى رأسهم منتخب بولندا، رفض المشاركة أمام روسيا في كل الأحوال ليصدر الاتحاد الدولي بيانًا جديدًا، ولكن هذه المرة بالاشتارك مع الاتحاد الأوروبي.

وفي يوم الإثنين 28 فبراير 2022، أصدر الاتحاد الدولي والأوروبي لكرة القدم، بيانًا مشتركًا، بإيقاف روسيا من المشاركة في البطولات الدولية لحين إشعار آخر.

عاجل - رسميًا 🚨



الاتحاد الدولي والاتحاد الأوروبي يقرران استبعاد منتخبات وأندية روسيا من كافة البطولات الرسمية ❌ pic.twitter.com/41sn4tTcJ6 — GOAL Arabia (@GoalAR) February 28, 2022

وهذا يعنى أن المنتخب الروسي حتى الآن لن يخوض مباراته في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 أمام بولندا، مما يحرم الدب الروسي من المشاركة في مونديال قطر في شهر ديسمبر المقبل.

ما هي عقوبة يويفا على الأندية الروسية في البطولات الأوروبية؟

كما ذكرنا سابقًا فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مع الاتحاد الدولي قررا إيقاف جميع الفرق الروسية ومنتخب روسيا، من المشاركة في البطولات الأوروبية المختلفة.

وكان من المنتظر أن يشارك سبارتاك موسكو في دور الـ 16 للدوري الأوروبي أمام لايبزيج، ولكن بعد قرار يويفا بتجميد مشاركة الأندية الروسية، ودع سبارتك موسكو البطولة، وتأهل الفريق الألماني إلى ربع نهائي المسابقة، وسط اعتراضات من إدارة سبارتاك.

The decision to exclude our team from Europa League is upsetting.



We believe that sport, even in the most difficult times, should aim to build bridges, and not burn them.



We will focus on domestic competitions and hope for a speedy achievement of peace that everybody needs. — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) February 28, 2022

ما هي العقوبات الموقعة على الرياضة في روسيا؟

قررت الاتحادات الرياضية المختلفة، توقيع عقوبات كبيرة على الرياضة الروسية، بسبب العمليات العسكرية في الأراضي الأوكرانية، ولن يقتصر الأمر فقط على كرة القدم.

كيف يؤثر صراع روسيا وأوكرانيا على دوري أبطال أوروبا وتصفيات كأس العالم؟

فقد قررت اللجنة الأولمبية إيقاف الرياضيين الروس من المشاركة في البطولات المختلفة، كما قرر الاتحاد الدولي لكرة السلة إيقاف الأندية الروسية ومنتخب روسيا من المشاركة في البطولات المختلفة، كما تم استبعاد الأندية الروسية من المشاركة في بطولة اليورو ليج ويورو كاب.

وقرر كل من اتحاد الهوكي وكرة التنس، إيقاف لاعبي روسيا وبيلاروسيا من المشاركة في البطولات.

ما هو رد الاتحاد الروسي على العقوبات الموقعة عليه؟

رفض الاتحاد الروسي لكرة القدم، العقوبات الموقعة عليه من الاتحاد الدولي والأوروبي لكرة القدم في بيان رسمي، وشدد في بيانه أن سيلجأ لقانون الرياضة الدولي ويطعن على تلك القرارات.