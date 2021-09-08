ما هي التحديثات الجديدة في ملعب سانتياجو برنابيو؟ وما موعد افتتاحه؟

كل ما تريد عن معرفته عن التحديثات الجديدة في ملعب سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد، وموعد افتتاحة وكم كلف خزائن الميرينجي وأكثر..

نجح ريال مدريد في تحقيق المستحيل، وتمكن من تجهيز ملعب سانتياجو برنابيو، لاستقبال المباريات من جديد، بعد تكثيف العمل بشكل كبير خلال العشر أيام الأخيرة.

وستعود الحياة إلى معقل الفريق الملكي يوم 12 سبتمبر، ولكن بأجواء جديدة ومختلفة كليًا تليق باسم ريال مدريد، من تطوير الملعب، بعد توقف وأعمال تطوير تخطت الـ 500 يومًا، في المرحلة الأولى للمشروع والذي من المتوقع أن ينتهي في يناير 2023.

وكان ريال مدريد يخوض مبارياته في الموسم الماضي، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، دون حضور جماهيري، ولكن مع عودة الجماهير من جديد، يتشوق الجميع للعودة إلى سانتياجو برنابيو من جديد، ويبدو أن هذه العودة أصبحت قريبة للغاية.

بين برشلونة ومدريد وبوكا جونيورز .. الأندية المفضلة لنجوم "La Casa De Papel"

وفي التقرير التالي من موقع جول سنستعرض، معًا التحديثات الجديدة في ملعب سانتياجو برنابيو، وموعد افتتاحه والكثير من الأمور.

متى بدأت أعمال تطوير ملعب سانتياجو برنابيو؟

استغلت إدارة ريال مدريد، توقف النشاط الكروي في العالم في مارس 2020، بسبب فيروس كورونا، وبدأت في أعمال تطوير وتجديد الملعب، على عدة مراحل.

وكانت التقارير الصحفية، قد أشارت إلى أن المرحلة الأولى من المشروع ستكون هي الأطول والأصعب، إذ أنه يتم تجديد الملعب من الداخل، وتغيير عشب الملعب بالكامل، بالإضافة إلى تطوير المدرجات، وإنشاء مشاريع استثمارية خارج الملعب.

وفي الوقت الحالي يسابق العمال الزمن، للانتهاء من المرحلة الأولى ليكون الملعب جاهزًا لاستقبال المباريات من جديد في أقرب فرصة ممكنة، ولكن بكل تأكيد ستؤثر الأعمال الجارية والإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا، على السعة الجماهيرية للملعب، إذ من المنتظر أن تصل السعة إلى 30 ألف مشجعًا فقط.

ما هي الإضافات الجديدة في ملعب سانتياجو برنابيو؟

تشمل خطة إدارة ريال مدريد لتطوير ملعبه، إلى العديد من الأمور من بينها وضع النادي على قمة مجال الملاعب الرقمية، وإنشاء مشاريع استثمارية ضخمة، تساعد في ضخ عائدات مالية كبيرة لخزانة النادي، بالإضافة إلى تغطية الملعب بسقف فولاذي يعزل الجماهير عن الطقس الخارجي والضوضاء، ووضع لوحة فيديو بزاوية 360 درجة داخل الملعب.

ولكن حتى الآن لم تصل كل مراحل المشروع إلى المحطات الأخيرة، ولكن مع عودة الجماهير، قررت الإدارة أن تعدل خارطة المشروع وتم تكييف الملعب لتغطية احتياجات اللاعبين والمشجعين ووسائل الإعلام لإقامة المباريات عليه، وهذا يعني بكل تأكيد أن الحضور الجماهيري بعض الأعمال القائمة في الوقت الحالي.

وتم الانتهاء في الوقت الحالي من تجهيز غرف خلع الملابس وجزء من المدرجات وإضاءة الملعب من أجل استقبال الجمهور، الذي سيرى بعينه هيكل السقف الذي سيقوم بتغطية الملعب، بالرغم من عدم الانتهاء من الأعمال فيه بالكامل حتى الآن.

كما تم الانتهاء من أبراج الوصول الجديدة للملعب، وسيعملون على دخول وخروج الجماهير من الملعب بشكل آمن، كما تم هدم البرجين القديمين B وC وجاري الآن أعمال تنظيف المنطقة، من أجل الانتهاء من اللمسات الأخيرة على البرجين الجديدين.

وسيرى الجمهور أيضًا، بعض الأجزاء من المدرجات وعليها تغطية من القماش، في الجزء الجنوبي والغربي من الملعب.

ما هي تكلفة ملعب سانتياجو برنابيو الجديد؟

بحسب التقارير الصحفية التي ذكرتها الصحافة الإسبانية، فإن تكلفة تطوير ملعب سانتياجو برنابيو تخطت الـ 575 مليون يورو، من أجل التوسعات وتطوير الملعب.

على طريقة باريس .. فريق أحلام "بالمجان" لريال مدريد

ولكن أشارت الصحف إلى أن هذا المبلغ مع نهاية المشروع، سيكون هذا المبلغ قابلًا للزيادة، خاصة في ظل التعديلات والتطوير الكبير الذي تقوم به الإدارة لتحويل الملعب إلى تحفة معمارية.

متى يعود ريال مدريد للعب على سانتياجو برنابيو؟

سيكون ملعب سانتياجو برنابيو جاهزًا لاستقبال المباريات، يوم 12 سبتمبر 2021، بمواجهة سيلتا فيجو ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، في المرة الأولى التي يلعب فيها الميرينجي على أرضه هذا الموسم.

وكان ريال مدريد قد تقدم بالتماس إلى رابطة الدوري الإسباني للسماح له بخوض أول ثلاث مباريات في الليجا خارج الديار بصورة استثنائية لحين تجهيز ملعبه، وتم قبوله بالفعل.