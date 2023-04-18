ما هي الأندية القادرة على تحقيق الثلاثية موسم 2022-23؟

تعرف على الأندية القادرة على الحصول على الثلاثية في موسم 2022-23

يوشك الموسم الكروي 2022-23 في أوروبا على الانتهاء، وتتبين معالم الفرق القريبة من حصد الألقاب الغالية على جماهيرها.

لكن هناك حفنة قليلة للغاية من الأندية تستطيع أن تسعد جماهيرها بأقصى شكل ممكن حين تتوج بالثلاثية، لقبي الدوري والكأس المحليين ولقب دوري أبطال أوروبا.

في السطور التالية نستعرض لكم الفرق التي تستطيع التتويج بالثلاثية هذا الموسم في الدوريات الأوروبية.

ريال مدريد

فارس الرهان المعتاد دائمًا في الكرة العالمية، كالعادة يكون ريال مدريد في هذه المرحلة من الموسم مرشحًا على الألقاب كافة.

لقب الدوري من المؤكد أنه ليس الأكثر ضمانًا للملكي، لكنه في كأس ملك إسبانيا وصل إلى المباراة النهائية وسيواجه أوساسونا.

وفي دوري أبطال أوروبا كالعادة يبلغ المراحل الأخيرة وتنتظره مباراة قوية في نصف النهائي.

مانشستر سيتي

مصير السيتي بات في يديه، يستطيع أن يفوز بمبارياته المقبلة كلها كي يفوز بلقب الدوري الإنجليزي.

أيضُا هو في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ويملك حظوظًا كبيرة للغاية للوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

إنتر

المنافسة على لقب الدوري الإيطالي باتت محسومة ربما لصالح نابولي، لكن إنتر يملك فرصتين في كأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا.

هو على أعتاب نصف النهائي في المسابقة الأوروبية الأبرز، وهو أيضًا في نصف نهائي المسابقة الإيطالية الثانية، وفي الدوري لم يفقد الأمل حسابيًا غير أن نابولي يعد الوقت فقط للتتويج.

مانشستر يونايتد

لم يفقد يونايتد الأمل حسابيًا في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، وأيضًا يقع في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وتنتظره مباراة هامة ضد برايتون.

وعلى الصعيد الأوروبي هو موجود في ربع نهائي الدوري الأوروبي وتنتظره مباراة قوية ضد إشبيلية في إياب ربع النهائي.